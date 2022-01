Manjinska vlada, koju je poslanicima predložila koalicija Crno na bijelo kao model izlaska iz političke krize, ponuda je za saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), ocijenio je potpredsjednik Demokratske Crne Gore Vladimir Martinović.

Izvor: Demokrate

Martinović je apelovao je na sve političke subjekte koji, kako je rekao, nude modele suprotne izbornoj volji građana da ne tjeraju narod Crne Gore da ponovo na ulicama brani ono što su izabrali na posljednjim izborima.

On je za Televiziju Crne Gore saopštio da Demokrate neće podržati prijedlog koalicije Crno na bijelo, kao i da neće, kako je rekao, sarađivati sa DPS-om koji je 30 godina obespravljivao građane Crne Gore.

Prema riječima Martinovića, Demokrate su mnogo puta ukazivale da je Memorandum o saradnji, koji su potpisali Građanski pokret URA, Civis, Socijalistička narodna partija i manjinske stranake, pojas za spasavanje DPS-a.

"U ponedjeljak se desio novi momenat gdje URA predlaže vladu bez DPS-a i Demokratskog fronta (DF), a tražiće podršku svih poslanika u parlamentu. Ovo znači da će tražiti i podršku DPS-a", smatra Martinović.

Kako prenosi portal RTCG, Martinović je pozvao potpisnike memoranduma da razmisle o putu kojim su krenuli, jer narod Crne Gore, kako je rekao, nema više strpljlenja.

On je, komentarišući izjavu poslanika URA-e Miloša Konatara da ne može doći do saradnje sa DF-om i DPS-om, naveo da Konatar vjerovatno ima "mađioničarski štap pa može tvoriti većinu od 41 poslanika, a da to nijesu DPS ili DF".

"Imali smo i priznanje lidera Civisa Srđana Pavićevića, koji je demantovao ranije navode URA-e, odnosno da nije bilo pregovora i razgovora sa DPS-om", rekao je Martinović.