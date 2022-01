Nakon današnje pres konferencije predsjednika URE Dritana Abazovića potpuno je jasno ono o čemu Prava Crna Gora više od mjesec upozorava javnost, da je Milo Đukanović dio procesa memorandumskog rušenja aktuelne Vlade, kako bi se vratio na političku scenu.

To je kazao predsjednik Prave Marko Milačić.

Prava Crna Gora poziva parlamentarnu većinu da ne učestvuje u zakulisnom dogovoru Dritana Abazovića i Mila Đukanovića.

“Današnja objava rušenja Vlade dolazi samo dvadesetak dana nakon izglasavanja Budžeta i projekta Evropa sad, a petnaest dana prije prvih benefita u vidu povećanja minimalne zarade na 450 eura, koji su izborili ministri i premijer koji se danas ruše”, rekao je Milačić.

Na današnjoj pres konferenciji opet se, navodi, čula umirujuća mantra da se “DPS ne vraća”.

“Tačno da nikada neće imati uspjeh na izborima, ali to nije jedini način za povratak DPS-a. Đukanović se uveliko vraća koruptivnom političkom diplomatijom, zakulisnim dogovorima i trgovinom izbornom voljom. Upravo mu URA sa memorandumskim partnerima omogućava da sruši Vladu i izabere neku u kojoj neće imati ministre DPS-a, kao što nema ni sada, ali na koju će imati više nego direktan uticaj. Istu stvar očekuju oni iz parlamentarne većine koji su otvoreno podržali Memorandum. URA zauzvrat želi svog premijera – Dritana Abazovića, ministre i osvetu Zdravku Krivokapiću zbog, prije svega, njegovog čvrstog stava u zaštiti Ustava povodom ustoličenja mitropolita Joanikija i događaja na Cetinju”, naglašava Milačić.

Pita hoće li Crna Gora dobiti stabilnost ako tu stabilnost ne podržavaju građani koji su izglasali pobjedu 30. avgusta

“Kakva je to “stabilna” većina koja smrdi na kuluminaciju političke korupcije, veće od svih dosadašnjih za ovih 30 godina? Kakva je to politička pravda koja ruši projekte koji garantuju bolji životni standard i narod koji je pobijedio opet i opet izvodi na ulice da bi vršio vlast koja mu pripada Ustavom i koju je potvrdio na izborima 30. avgusta? Kakav je to potpredsjednik Vlade koji ne zna ko mu je šef u Vladi i koji odluke o budućnosti Vlade donosi na partijskim organima bez informisanja svog nadređenog i Vlade koju bi trebao da poštuje više od ostalih ministara”, pita Milačić.

Prava Crna Gora će, kako ističe, biti skupa sa istinskim partnerima većine koji će u koordinaciji sa narodom biti spremni da brane izbornu pobjedu 30. avgusta.

“Prava Crna Gora će učestvovati u svim političkim platformama koje potvrđuju pobjedu 30. avgusta, ali će bez i jednog promila političke korektnosti rušiti svaki sporazum i imenovati svakog političara koji na ovaj ili onaj način, iz bilo kog razloga ruši pobjedu izvojevanu 30. avgusta i na ovaj ili onaj način vraća Đukanovića i DPS u procese političkog odlučivanja, vršenja direktnog uticaja na institucije i konačno garantuje minimalni egzistencijalni komfor za preživljavanje njihovih kriminalnih poslova i koruptivnih političkih modela. Ova borba je tek počela i građani će tek u budućim danima pokazati svoj autoritet i spremnost da se odbrani 30. avgust”, zaključuje Milačić.