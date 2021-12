Premijer Zdravko Krivokapić kazao je u intervjuu Vijestima da su određeni politički akteri tajno pregovarali o izboru nove vlade, i da je ona “bukvalno bila i formirana”.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivokapić je kazao da je za “jačanje Vlade kroz unapređenje u određenim segmentima” gdje, kako je naveo, postoje veliki pritisak i opterećenje ministarstava i ministara, pišu Vijesti.

Komentarišući tvrdnje da se spremala politička korupcija prilikom glasanja o nepovjerenju njegovoj Vladi u parlamentu, od kog se odustalo, Krivokapić kaže da je na tome radio predsjednik države i lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović.

Predsjednik Vlade je za Vijesti govorio i odnosu sa parlamentarnom većinom, partijskom zapošljavanju, odnosima unutar Vlade, odnosu sa Srbijom, činjenici da još uvijek nije vakcinisan...

Smatra da je “Evropa sad” najznačajniji događaj u posljednje vrijeme u Crnoj Gori, jer daje šansu da napokon unaprijedimo kvalitet života i, što je najvažnije, kroz budžet napravimo one infrastrukturne promjene koje su potrebne Crnoj Gori, prevashodno u dijelu putne infrastrukture, ali i u svim ostalim segmentima.

“Mi smo prilikom projektovanja budžeta vodili računa da bude filigranski utegnuta i prihodna i rashodna strana. Međutim, ako vam neko podigne rashodnu stranu, a ne vodi računa o prihodnoj, morate druge pitati za takav negativan odnos prema tom logičnom balansu. S druge strane, kada analizirate situaciju sa akcizama, vidjećete da se one najčešće odnose na alkoholna pića, odnosno da se radi o našem pokušaju da utičemo na racionalizaciju upotrebe onih proizvoda koji štete zdravlju stanovništva”, kazao je on.

Dodao je da za ovako projektovani budžet ne trebaju nikakva dodatna sredstva, nikakvo zaduživanje.

“Međutim, pošto je spoznaja bila da ako prihodna strana bude narušena, da ćemo biti primorani da ostavimo kao moguću opciju novo zaduženje koje bi obezbijedilo upravo ono što je nedostatak ove prihodne strane. Ipak, to je stvar odluke poslanika”, kazao je Krivokapić.

Ističe da nisu imali velikih mogućnosti da u tako kratkom vremenskom periodu, manjem od dva mjeseca, naprave potpuno i do kraja transparentnu javnu raspravu.

“Ove godine nam možda možete prigovoriti da je to bilo manje transparentno nego ranije, ali ne možete reći da nijesmo uradili nešto što nije bilo apsolutno transparentno. Svi podaci su blagovremeno objelodanjeni i postojao je dovoljan prostor, od 15. novembra do 15. decembra, da kroz jednu novu iteraciju dođemo do boljih karakteristika budžeta”, smatra premijer.

Dodaje da je u prethodnom periodu izvršna vlast diktirala, a parlament je samo pritiskao taster.

“Čini mi se da se desila jedna značajna promjena koja je, u svakom slučaju, izvjesno donijela jedan novi demokratski kvalitet. Ali vidjećemo, vrijeme će pokazati.”

‘’Evropa sad’’, kaže, nikada nije bila usmjerena protiv bilo koje poltičke organizacije u Crnoj Gori. Ona je usmjerena ka građanima.

Na kraju je parlamentarna većina izglasala budžet, a dio opozicije je podržao povećanje minimalne plate. Kako to vidite?

Ne učestvujemo u igrama ucjene

Govoreći o glasanju poslanika vlasti i opozicije za pokretanje interpelacije tri ministra, kazao je da on i Vlada neće da učestvuju u ucjenama.

“Da li je to fer odnos, u bilo kojoj demokratskoj sredini, ako ja vama neću da uradim ono što ste vi zacrtali, onda ćete mi to politički naplatiti prvom prilikom? Ta igra na crnogorskoj političkoj sceni je igra ucjena, a ja i ova Vlada nikada nismo željeli da učestvujemo u takvoj igri”, kazao je on.

Kazao je da to doživljava samo kao jedan čin u kome opozicija, koja se dokazala u prethodnom vremenskom periodu kako se dokazala, pokušava da svojim djelovanjem mijenja i razriješava ministre u ovoj Vladi, a samim tim mijenja izbornu volju građana iskazanu 30. avgusta.

“Da je 41 poslanik trenutne pozicije, bilo šta kazao u tom smislu i jednoglasno djelovao, to bi za mene bila obaveza”, kazao je on i dodao da bi tada potpisao.

Govoreći o mogućoj ponovnoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi, Krivokapić ističe da se neće protiviti glasu 41. poslanika.

“Ono što mora biti jasno, to je da ja uvijek polazim od sporazuma koji je potpisan 8. septembra. I da polazim od jasnog stava građana koji je iskazan 30. avgusta. Mislim da je to bio jedan svojevrsni referendum na kome se odlučivalo da li želimo da na vlasti ostanu oni koji su Crnu Goru doveli u bezizlaznu situaciju, i naravno da li želimo da dozvolimo da neko otme imovinu Crkve, a sjutra možda i našu ličnu imovinu”, kazao je on.

Smatra da bi, bilo kakve promjene u konceptu Vlade, izazvale nove negativne tektonske poremećaje, a to ne bi bilo dobro. “Ovu Vladu treba sačuvati kao Vladu stručnjaka, koji mogu da iznesu planirane reforme tokom 2022. godine, i još značajnije 2023. godine. To znači da bi bilo jako poželjno jačanje Vlade, kroz unapređenja u određenim segmentima, gdje imamo jedan veliki pritisak i višeresorno opterećenje unutar nekih ministarstava”, kazao je on.

Govoreći o mogućoj ponovnoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja Vladi, Krivokapić ističe da se neće protiviti glasu 41. poslanika.

“Ono što mora biti jasno, to je da ja uvijek polazim od sporazuma koji je potpisan 8. septembra. I da polazim od jasnog stava građana koji je iskazan 30. avgusta. Mislim da je to bio jedan svojevrsni referendum na kome se odlučivalo da li želimo da na vlasti ostanu oni koji su Crnu Goru doveli u bezizlaznu situaciju, i naravno da li želimo da dozvolimo da neko otme imovinu Crkve, a sjutra možda i našu ličnu imovinu”, kazao je on.

Smatra da bi, bilo kakve promjene u konceptu Vlade, izazvale nove negativne tektonske poremećaje, a to ne bi bilo dobro. “Ovu Vladu treba sačuvati kao Vladu stručnjaka, koji mogu da iznesu planirane reforme tokom 2022. godine, i još značajnije 2023. godine. To znači da bi bilo jako poželjno jačanje Vlade, kroz unapređenja u određenim segmentima, gdje imamo jedan veliki pritisak i višeresorno opterećenje unutar nekih ministarstava”, kazao je on.

Ova Vlada je isključivo orijentisana na ostvarivanje ciljeva, a ne ucjena koje su do sada bile toliko jake i snažne da su ih, kako je dodao, često onemogućavale da radimo punim kapacitetom. Priznao je da se te ucjene odnose isključivo ili dominantno na postavljenja po dubini.

Komentarišući sve češće glasine o pregovorima unutar parlamentarne većine, o mogućim prekompozicijama, ali i o pregovorima dijela većine i opozicije kazao je da svaku inicijativu koja je dobra, treba razmotriti, preispitati i naći najbolje rješenje koje doprinosi političkom trenutku.

“Ali to je stvar našeg unutrašnjeg političkog dogovora. Sa druge strane, naša spoljna politika ne može da se mijenja, ona je ista, evropska i evroatlanska i svaki pokušaj mijenjanja takve politike ne bi bio dobro dočekan od bilo koje strane. Zato insistiramo na tom kursu i zato je naš sporazum mjera održanja jedne takve politike. Isto tako, bilo koji uticaj, bilo koje druge države, a on je u nekom vremenskom periodu bio vrlo jasan i nedvosmislen, nije dobrodošao. Bez obzira o kakvim koristima se tu radilo”, kazao je premijer.

Ističe da mu niko nikad nije ponudio ulogu marionete zvanične Srbije jer svi vrlo dobro znaju da bi tu ulogu uvijek odbio.

“Ja sam od početka, odmah poslije 30. avgusta, poručio da nemam mentora. Moja Crna Gora mi je važnija, taj kamen cucki mi je miliji od ne znam koliko rala zemlje u Šumadiji. Ne zbog toga što ja ne volim Šumadiju, nego zbog toga što imam takav odnos i što smo tako vaspitavani da postoji pupčana veza čovjeka sa njegovim ognjištem. Ta pupčana veza je nešto što mene jedino opredjeljuje”, istakao je on.

Ponovio je da nije zadovoljan radom troje ministara, ali da nije ni na sjednici vlade rekao o kome je riječ.

“Naravno da je svaka promjena ponašanja potpuno prirodna, pošto niko nije znao ko je taj na koga se to odnosi. Ako biste pratili sjednice Vlade, od te moje izjave do dana današnjeg, vidjeli bi kako je rapidno raslo, kod određenih ministara, ispunjenje zahtjeva po određenim pitanjima. Što znači da je moj istup djelovao motivišuće na pojedine ministre.” zaključio je premijer.