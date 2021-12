Predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić kazao je da je Vlada apsolutno posvećena svim građanima i svim privrednicima.

Izvor: Vlada Crne Gore/B. Ćupić

Kako navode iz njegovog Kabineta, Krivokapić se danas sastao u Privrednoj komori sa privrednicima.

„Vlada je u startu jasno rekla kakva je njena vizija, kuda, kako i na koji način treba da ide Crna Gora. Crna Gora mora da ide ubrzanim ekonomskim i privrednim rastom i razvojem. Da bi se to obezbijedilo mora se poći od one premise koja je preduslov za to, a to je da imate inovativan, pametan, održiv i inkluzivan pristup. To je mjera svakog uspjeha“, poručio je Krivokapić.

Krivokapić istakao je da nije bilo lako kada su preuzeli vlast nakon 30 godina, jer ih je odmah dočekala prva nekorektnost-prazna kasa.

„Mislim da je to jedan početak koji je bio težak i nezahvalan. U tom putu koji je iskazan rezultatima, o tome svjedoče činjenice, a to je da smo sa minus 15,3 kao posljednji u Evropi, danas prvi u Evropi sa vjerovatno većim ekonomskim rastom od 14 odsto. Iako je predviđanje MMF-a bilo vrlo jasno, četiri posto. Ovaj uspjeh je ostvaren zahvaljujući posvećenom, potpuno jasnom i profesionalnom odnosu i otvaranjem novih tržišta i targetiranjem onih tržišta koji mogu da budu odnos za funkcionisanje naše dobre turističke sezone“, kazao je Krivokapić.

Krivokapić je poručio i da društveno odgovorno djelovanje mora da bude primarno u Crnoj Gori, te da društveno odgovorno djelovanje nije gledanje samo šta je profit.

„Društveno odgovorno djelovanje je odnos prema svim zainteresovanim stranama. Nije korektno, kada projekte koji nijesu isplativi i nijesu konkuretno održivi treba da realizuje Vlada, a one projekte koji su konkuretni i održivi treba da realizuje neko drugi. Treba primijeniti praksu javno-privatnog partnerstva, pa da zajednički djelimo sve ono što je problem, ali i dobit“, naglasio je Krivokapić.

Krivokapić je istakao i da problem iseljavanja iz Crne Gore nije samo ekonomija, već i nedostatak infrastrukturnih osnova da neko živi danas na selu dostojno 21. vijeku.

„Ako želite dobro svakom građaninu, nemojte zaboraviti ni onoga koga ne vidite. To je odnos koji Crna Gora mora da ima i koji je vezan za socijalnu pravdu i naravno, pravednu tranziciju koja se mora desiti. Društveno odgovorno djelovanje obavezuje sve nas, a pogotovo vas kao privrednike i nije samo društveno odgovorno djelovanje ulagati u sport, postoje brojne druge aktivnosti gdje se to može vidjeti. Nije ovo priča ni Zdravka Krivokapića niti bilo koga od vas, ovo je priča za drugačiju Crnu Goru“, kazao je Krivokapić.

Predsjednik Vlade saopštio je i da je program „Evropa sad“ najbolji projekat u posljednjih 70 godina.

„Taj projekat je uravnoteženje i balans, prava mjera između privrednika i radnika. Nema toga mikro, malog i srednjeg preduzeća koje taj najniži iznos od 450 eura ne može da isplati. Ovaj program je program za građanina i on će da uspije, bez obzira na to, što neko danas nagovještava da će ugovor o radu koji su potpisani za osam sati svesti na četiri sata. Kakva je to praksa? Kakav je to način razmišljanja? Da li je to fer odnos? Da li je to odnos prema čovjeku koji vam doprinosi da i vaš profit bude veći. Odnos mora biti jasan. Nema prelaska sa osam na četiri sata“, poručio je Krivokapić.

Krivokapić je kazao da će nova kriza biti kriza hrane i vode.

„Upravo Crna Gora ima resurse koje nije do kraja uspjela da ostvari. A to je supstitucija ovog velikog uvoza, domaćom proizvodnjom i to tako što ćemo da ukrupnimo, udružimo, modernizujemo i automtizujemo tu proizvodnju. Ako to ne uradimo, stalno ćemo pričati da nam nedostaju sezonski radnici. I to će biti priča koju nećemo moći da ispričamo do kraja. To je nešto što uz onaj, nedovoljno razumljiv koncept koji nijesmo nikako uspjeli da približimo javnosti, da humana dualna ekonomija, zaživi na našem sjeveru. I dođe do izražaja da nam se ljudi napokon vraćaju, a ne kao do sada da samo odlaze“, kazao je premijer Krivokapić.

Krivokapić je kazao i da otkako je učio ekonomiju, da su mu uvijek govorili „tačan zbir, netačnih podataka“!

„Došlo je vrijeme da imamo tačne podatke i realno stanje. To je nešto što je neminovno. Da nas ne optužuju – 'naši' i 'vaši' podaci! Koji naši i vaši podaci!? Ko može to da kaže? Može da kaže samo zlonamjeran čovjek. Moramo da imamo tačne podatke, bez krivotvorenja podataka. Ti nam podaci trebaju da bismo mogli da projektujemo pravac budućnosti i vizije koje su neophodne Crnoj Gori“, zaključio je Krivokapić.

Redovnom godišnjem sastanku prisustvovali su i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović.