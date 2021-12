Predsjednik kluba poslanika Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović saopštio je nakon današnjih konsultacija kod premijera Zdravka Krivokapića da SNP nije obećala da će povući svoje amandmane na Prijedlog zakona o budžetu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Krivokapić je juče pozvao predstavnike parlamentarne većine na konsultacije o predlogu budžeta i budućoj saradnji.

Ivanović je Vijestima rekao da su razgovarali o tome da je u ovom trenutku broj amandmana na Prijedlog zakona o budžetu i sve ono što oni proizvode otežavajuće i da će sigurno doprinijeti da nema dovoljno sredstava.

“Da bi u potpunosti taj budžet ako bude prihvaćen, a čini mi se da će biti, zadovoljio potrebe svih. Amandmana ima dosta i sve što tražimo, u svakom slučaju, prelazi mogućnosti koje država u ovom trenutku može da obezbijedi”, rekao je Ivanović.

On je naglasio da sada nije tako lako povući amandmane, navodeći da potrošačke jedinice za koje su amandmanima tražili povećanje sredstava očekuju to i njihove potrebe su takve da im je to neophodno.

Istakao je da za sada nisu obećali ništa po tom pitanju i da će svi zajedno vidjeti “koliko ko može i šta može”.

“Shvatamo situaciju, ali da u ovom trenutku odustajemo od amandmana, mi nismo zaista ništa obećali”, zaključio je Ivanović.