Poslanici Socijalističke narodne partije podnijeli su u skupštinsku proceduru predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kako bi predupredili da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspiše lokalne izbore u Ulcinju, Beranama i još 12 opština ove godine.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Usvajanje zakona u Skupštini bi Đukanovića obavezalo da izbore zakaže u maju naredne godine. Ukoliko izmjene ne dobiju saglasnsot Parlamenta, predsjednik države može svaki čas da raspiše glasanje za lokalne samouprave u Beranama i Ulcinju - jer je krajem februara temin kada treba da budu održani loklani izbori, podsjećaju Vijesti.

Zakonom o izboru odbornika i poslanika porpisano je da od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

Predlogom koji je prije dva dana dostavljen i objavljen na sajtu Skupštine, Poslanički klub SNP traži da se prvi naredni izbori za odbornike u skupštinama opština Ulcinj i Berane, održe istovremeno sa redovnim izborima za odbornike u Skupštini Glavnog grada Podgorica, Skupštini opštine Golubovci - opštine u okviru Glavnog grada i Skupštinama opština Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Žabljak i Šavnik, pišu Vijesti.

Predlažu da se odbornicima u skupštinama opština Ulcinj i Berane, kojima mandat ističe u februaru 2018, produži do maja naredne godine.

Poslanik SNP-a Dragan Vukić objasnio je da su se uvijek zalagali da izbori budu u jednom danu i da im je to ideja o kojoj pričaju poslednjih dvije do tri godine. “Došao je trenutak da prije odluke predsjednika donesemo zakon na osnovu kojeg će on morati da donese odluku da raspiše izbore, da svi budu održani u maju iduće godine”, rekao je Vukić Vijestima.

Prethodni predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji su potpisali svi predstavnici vlasti, je povučen iz skupštinske procedure u novembru. To se desilo nakon što koalicija “Crno na bijelo” nije prihvatila amandmane SNP-a koji je trebalo da garantuju da će Đukanovićeva odluka o raspisivanju izbora na Cetinju, Petnjici i Mojkovcu prestati da važi.

Novi predlog su u proceduru podnijeli poslanici SNP-a Vladimir Joković, Danijela Đurović, Dragan Ivanović, Dragan Vukić i Milosava Paunović.

Iz Evropske komisije su u više navrata ukazali da bi izbori trebalo da budu održani istovremeno, kako država ne bi stalno bila u izbornoj kampanji.

U predlogu SNP-a se navodi da se u Crnoj Gori već godinama lokalni izbori u pojedinim jedinicama lokalne samouprave održavaju jedni za drugim u različitim vremenskim intervalima.

”Društvena energija nepotrebno se rasipa na učestale izborne procese. Takav način organizovanja održavanja lokalnih izbora krajnje je neracionalan, neekonomičan, i društveno u mnogo čemu neprihvatljiv”, kako se navodi u predlogu SNP-a.