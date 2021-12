Šta je to komično, i ko to priča o časti i poštenju danas? Ko priča o izdajama, prevarama, pitaju iz SNP-a.

"Kao što vidimo uvijek se javljaju oni kojima se do prije par godina nije znalo gdje su, i na čijoj su strani... ili oni konstanti saveznici Demokratske partije socijalista. Pokret za promjene, na čelu sa Nebojšom Medojevićem vrijeđa SNP, Prava Crna Gora na čelu sa Markom Milačićem postade najveća srpska partija u Crnoj Gori? Je li to onaj Milačić koji je likovao glasajući za nezavisnost, proslavljao nezavisnost sa funkcionerima DPS. Je li to onaj Nebojša Medojević koji je glasao za ustav, zastavu i himnu Sekule Drljevića?", pitaju iz SNP-a.