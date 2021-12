Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović kazao je da za vraćanje u pogon Solane "Bajo Sekulić" ne treba predug vremenski period.

Izvor: MONDO/Milena Mijušković

On je na sjednici Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije naveo da Opština Ulcinj i Nacionalni parkovi ne mogu da menadžiraju Solanom.

Abazović je naveo i da je potrebna ozbiljna kompanija koja može da uveže biznise.

"Mi moramo prvo da riješimo imovinsko-pravne odnose da bismo pošli korak dalje. Ako tražite dobru volju - ona postoji. Prihvatam da se sretnemo i da vidimo šta su solucije. Sa nerealnim zahtjevima nemojte dolaziti. Solana može da bude profitabilna. Ona i ne mora da bude profitabilna - nije ona hotel, restoran pa da traži profitabilnost, ona ima drugu vrijednost. Dakle, sada je došao ekspert iz Njemačke, možda ste ga upoznali, plaćen je od države Njemačke daće svoj uvid kako cijelu situaciju riješiti", naveo je Abazović.

On je dodao da postoji trošak za radnike, električnu energiju, objekte.

Abazović je naveo da se električna energija riješiti solarnim panelima, mini hidroelektranom..., kao i da se iskopa kanal kako bi se povezala Port Milena sa Bojanom...

"Sve može, ali ne može stavom ne može ovo i ono i ne može pljačkom. Država ima raspoloženje, Opština Ulcinj, uz svu dobru volju ne može da menadžira Solanom, ne može ni Nacionalni park, to je pase priča. Treba nam ozbiljna kompanija koja ima iskustva, koja može da uveže biznise, koja već ima određeno međunarodno tržište, da tamo plasira. Svakom turisti koji dođe treba da mu bude u ponudi da on može jedno jutro da provede u Solani i gleda flamingose i na taj način to može postati profitabilno", kazao je potpredsjednik Vlade.