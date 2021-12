"Činjenica i to da je u posljednjih godinu dana nije bilo gotovo nikakvog napretka. Evropska tema gotovo da nije postojala u tom periodu..."

Izvor: YouTube/printscreen/United Nations

"...Umjesto toga najviše se su čule teme koje se odnose na etnicitet, religiju, nacionalnost. To su teme iz devedesetih", kazao je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Balkanu, naglasile su "Vjesti".

Vlada Crne Gore trenutno nema većinu u parlamentu i to treba da se riješi, kazao je specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine i druga pitanja na Balkanu, Miroslav Lajčak.

On je podsjetio da je nedavno boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, istakle su "Vijesti".

"Bio sam nedavno tamo i rekao sam dvije stvari. Crna Gora je najnaprednija od svih zemalja u regionu na svom EU putu i da je otvorila sva poglavlja, ali je činjenica i to da je u posljednjih godinu dana nije bilo gotovo nikakvog napretka. Evropska tema gotovo da nije postojala u tom periodu. Umjesto toga najviše se su čule teme koje se odnose na etnicitet, religiju, nacionalnost. To su teme iz devedesetih", kazao je Lajčak u intervjuu Buka magazinu.

Zato je, kako je dodao, njegova poruka bila da se svi vrate evropskom putu i da Crna Gora potvrdi svoju lidersku poziciju u integracijama.

"Drugo, za to je naravno potrebno da Crna Gora ima proevropsku vladu kojoj su prioritet evropske integracije kao i Vlada koja ima snagu da joj prolaze predlozi u parlamentu, jer tako se vlada u demokratijama. EU apsolutno nema namjeru da odlučuje ko treba da bude u crnogorskoj vladi. Crna Gora ima svoj demokratski legitimitet i pokazala je više puta u prošlosti da ima snagu da rješava svoja pitanja unutrašnjim dijalogom. Mi samo želimo da zemlja vrlo brzo ponovo krene ka evropskom putu", rekao je on.

Upitan da li mu aktuelna Vlada djeluje dovoljno proevropski, Lajčak je kazao je da je izvršna vlast započela mandat na evropskoj platformi, zaključuju "Vijesti".

"Više puta sam se sastao i sa premijerom i članovima Vlade i oni su saopštili da im je to prioritet. To je EU pozdravila. Činjenica je da Vlada trenutno nema većinu u parlamentu. To treba da se riješi. Kako? Mi imamo puno povjerenje da će to naši crnogorski partneri riješiti i rekli smo da želimo da Vlada ima jasan proevropski stav i da vodi proevropsku politiku u interesu većine građana Crne Gore", naveo je Lajčak.