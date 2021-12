Poslanik Pokreta za promjene Branko Radulović obratio se premijeru Zdravku Krivokapiću i ministrima Milojku Spajiću i Mladenu Bojaniću povodom aktuelnog stanja u KAP-u

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

"U energetsko-metalurškom sektoru postoji suludost koja ne priliči ni Tuškoj pijaci, a ne državi Crnoj Gori. Vi ministri, a ti Krivokapiću prije svega, zaustavi pljačku crvenih boksita! To je zlato Crne Gore, bez boksita nema aluminijumske industrije, nema Crne Gore. Zato što je aluminijumska industrija budućnost. Drugo su špekulacije Kine na tržištu, da bi aluminijum poklopio cijeli svijet. To je trgovinski rat Kine sa cijelim svijetom. Prekini to, pa ćemo da izvršimo bilans", kazao je Radulović.

Radulović je istakao "da su u Državnoj revizorskoj instituciji potvrdili da je bila pljačka u KAP-u".

"Za državne garancije odgovara Milo Đukanović koji je tada bio premijer. Ukoliko, Milivoje Katniću, imaš imalo ljubavi prema Crnoj Gori, ti zajedno sa policajcem Radonjićem uđite u KAP i utvrdite pljačku. Gospodo, nemojte ukidati struju za Kombinat aluminijuma, neka rade ćelije na leru, što znači manje da proizvode, ali da proizvode, jer gašenje ćelije košta 12 hiljada eura."

On je naglasio i da je ekološka rekonstrukcija Termoelektrane Pljevlja korupcionaški posao i da je to energetska

