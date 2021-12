Poslanik Pokreta za promjene, Branko Radulović kazao je da je krajnje nezadovoljan relacijama u vladajućoj većini, kao i odnosom Vlade uz ocjenu da je potrošeno godinu dana koje su mogle biti iskorišćene za razvoj Crne Gore.

“Nismo došli do potpune revizije 30-godišnje autokratske vlasti, nismo došli ni do nezavinsih institucija, niti do profesionalnih pravosudnih organa. Svi smo krivi zbog toga, to je zajednička odgovornost”, rekao je Radulović u intervjuu Parlamentarnom kanalu.