Memorandum, koji će danas potpisati Građanski pokret URA, Savez građana Civis, Socijalistička narodna partija i manjinske stranke, prihvatljiv je za svaku političku partiju, lider Albanske alternative i predsjednik Opštine Tuzi Nik Đeljošaj

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On u Jutarnjem programu RTCG pozvao i ostale partije da se pridruže tom konceptu.

“Mislim da smo ovim memorandumom mi, manjinske partije, pokazali da smo spremni za saradnju”, poručio je Đeljošaj i dodao da to pokazuje da žele saradnju sa svima, ali u partnerskim odnosima.

Đeljošaj kaže da je cilj potpisivanja memoranduma da se smanje podjele u Crnoj Gori, a da političke strukture preuzmu odgovornost i spuste loptu.

“Da se spusti lopta da političari pokažu veći stepen odgovornosti prema procesima, građanima i državi, jer na ovakav način, kako se krenulu i sa ovakvim sistemom pravljenja Vlade koji imamo mislim da smo bili u nekom velikom problemu”, kazao je Đeljošaj.

On navodi da manjine nastupaju jedinstveno i da su u razgovoru sa GP URA i SNP-om došli do ideje da se pošalje poruka zajedništva, kroz memorandum.

“Ja mislim da je to što piše u memorandumu prihvatljivo za svaku političku partiju. Pozivamo i ostale da se nakon ovoga pridruže tom konceptu i onom što su poruke tog momeranduma”, poručio je Đeljošaj.

On kaže da su juče pojedini poslanici kritikovali najavljeno potpisivanje memoranduma, a da nijesu mi znali šta u dokumentu piše.

“Teške riječi uvrede, nagađanja, predrasude. Mislim da na takav način i takvom politikom, gdje se čak i optužuje. Meni je bio najteži odnos Demokrata prema ovom, jer su manjine glasale za izbor predsjednika Bečića”, kazao je Đeljošaj i dodao da bi trebalo ostaviti prostora i za poruke izvinjenja.

Đeljošaj je ponovio da do petka čekaju premijera Zdravka Krivokapića, a da će u suprotnom blokirati račun Plantaža tačno u podne. Kaže da je dug Plantaža za porez za ovu godinu 880.000 eura.

Navodi da je prethodnih dana na snazi bila hajka iz Vlade da Opština Tuzi pokušava da uništi Plantaže.

Đeljošaj je kazao da samo traže da naplate porez, što im je preporučila i DRI.

“Mi smo dali mogućnost Krivokapiću da vidimo da li je njega stvarno briga za Plantaže, a ja mislim da ne, jer on ima mržnju prema Tuzima, jer je prvi put tamo na početku mandata dobio odgovor. Neka riješi situaciju on to može. Neka Opštini Tuzi iz budžetske rezerve isplate taj iznos” kazao je Đeljošaj i dodao da će nakon toga Tuzi povući zahtjev za prinudnu naplatu.

On je naveo da je đedovina stanovnika Tuzi uzeta i da su tu napravljene Plantaže.

“Ova vlada i premijera Krivokapića to zemljište koje je bilo dato na korišćenje prevela je nezakonito u trajno vlasništvo Plantaža i za to će neko odgovarati”, kazao je Đeljošaj i dodao da je to urađeno prije nekoliko mjeseci.