Planirana je kandidatura Crne Gore za članstvo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u periodu od 2026. do 2027.godine. To pokazuje Srednjoročni program rada Vlade za period 2022. do 2024.godine.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako je ukazano, crnogorska vlada planira da 2024.godine ima podršku 100 država za ovu kandidaturu.

Ova kandidatura planirana je u dijelu "Jačanje angažmana i vidljivosti Crne Gore u multilateralnom sistemu".

"Članstvom u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija Crna Gora potvrđuje svoj kredibilitet u međunarodnoj zajednici. Kao članica jednog od glavnih organa UN, svojim glasom i aktivnim učešćem, Crna Gora bi aktivno doprinosila i jednom od ključnih ciljeva UN, očuvanju međunarodnog mira. Na unutrašnjem planu, članstvom u SB UN bi se jačali profesionalni kapaciteti organa državne uprave", navodi se u programu rada Vlade.

Planirana aktivnost je i da se fomira radno tijelo za pripremu crnogorske kampanje za ovu kandidaturu.

"Cilj izrade Srednjoročnog programa rada za period 2022-2024. i programa rada za 2022. godinu je težnja da se process učini što inkluzivnijim i da se u njega uključe sve zainteresovane starne. Na osnovu iskustva u izradi Programa rada Vlade za 2021. godinu, kada su bile realizovane javne konsultacije koje su rezultirale 361 predlogom javnosti, bilo je jasno da je i u ovom slučaju neophodno uključiti sve one koji žele da daju svoj doprinos izradi jednog od ključnih dokumenata Vlade", navodi se u dokumentu Vlade.