Vlada nema ni 14 poslanika koji je podržavaju, a kriza u kojoj se nalazimo ubrzo će dobiti epilog, kazao je poslanik DPS-a Miloš Nikolić.

On za MONDO kazao da se država nalazi u krizi , ali da je i riješenje te krize vrlo blizu.



"Možda ljudi nisu svjesni u kakvoj smo krizi. Crnoj Gori je potrebna stabilnija parlamentarna većina. Vjerujem da se nazire svjetlo na kraju tunela", kazao je Nikolić.



On je rekao da ova parlamentarna većina ne može dati funcionalnu većinu i da su toga sada već svi svjesni.



"Postoje odgovorni ljudi i u toj većini koji će ovo prekinuti", kazao je Nikolić i dodao da vjeruje da će u narednim sedmicama biti zaustavljen "slobodni pad Crne Gore" i da će doći do "resetovanja".