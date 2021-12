Građanski pokret URA u ovom trenutku nema razloga da glasa nepovjerenje Vladi Crne Gore, saopšteno je iz ove političke organizacije, uz poruku da čekaju ponedjeljak kako bi vidjeli hoće li oni koji od 4. decembra prošle godine ruše Vladu to i učiniti.

Izvor: GP URA

URA, kako navode, sa nestrpljenjem čeka ponedjeljak kada će se raspravljati o povjerenju Vladi jer će to biti prilika da se vidi ko drži do riječi a ko ne, saopštili su iz ove partije.

Poručuju da su jedina partija na političkoj sceni sa kojima su stvari jasne.

"Naši stavovi i program su jasni i nedvosmisleni i ko misli da ćemo ih prilagođavati drugim političkim partijama grdno se vara. U Skupštini ćemo uvijek glasati za ona rješenja i zakonska akta koja znače napredovanje Crne Gore ka EU i reformu sistema. Od tog puta neće nas pokolebati niko, a ponajmanje oni čija politika je samo buka i bijes, bez stvarnog utemeljenja i snage. Neće nas pokolebati ni oni koji su za krucijalne stvari koje se tiču daljeg napretka Crne Gore oduvijek uzdržani“, saopštili su oni.

Ističu da je ispravnost imenovanja Nikole Mugoše za predsjednika DIK-a danas potvrdila i Delegacija EU u Crnoj Gori i OEBS, te i da je to potvrda njihovog ispravnog izbora.

„U ovom trenutku Građanski pokret URA nema razloga da glasa nepovjerenje Vladi. Čekamo ponedjeljak pa da vidimo hoće li oni koji od 4. decembra prošle godine ruše Vladu a dio su vlasti to realizovati u djelo i ko to dijeli lekcije o izdaji u Crnoj Gori i drži do svoje riječi“, poručili su oni.