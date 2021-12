EK očekuje da krajem decembra budu odobreni prvi projekti iz EU Ekonomsko-investicionog paketa za Zapadni Balkan.

To će biti dio od milijardu i sto miliona eura za ovu godinu od ukupno predviđenih devet milijardi eura do 2027., uz mjere da se do tog roka ukupno privuče još dvadesetak milijardi eura sredstava finansijskih organizacija i privatnog kapitala.