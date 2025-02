Crvena zvezda je preuzela dominaciju u Kupu Radivoja Koraća i osvojila pet titula u nizu. Ujedno je pobijedila Partizan i u 11 od prethodnih 12 derbija.

Crvena zvezda osvojila je Kup Radivoja Koraća, po peti put u nizu podigla je "Žućkovu levicu" i ukupno 11. put od kada je 2003. godine na predlog Hemofarma došlo do ukidanja i prebacivanja Kupa na nacionalni nivo, a ne na evropsko takmičenje koje je organizovano pod pokroviteljstvom FIBA od 1972. do 2002. godine.

Od te godine su se sa titulama smjenjivali Crvena zvezda, Partizan i FMP, uz jedan trofej koji je pripao Megi. Sada je potpuni primat preuzela ekipa sa Malog Kalemegdana koja je osvojila pet u nizu odnosno osam od poslednjih 12 Kupova.

Zvezda je tako preuzela primat i ponovila ono što je Partizan uradio u periodu od 2008. do 2012. godine kada je u nizu osvojio pet titula u Kupu.

Dominacija Crvene zvezde

Crvena zvezda osvojila je ukupno 11 titula od 2003. godine i pet puta je bila u finalu a ukupno ima 14 trofeja u ovom takmičenju. Prvi trofej od promjene imena Kupa i prebacivanja na nacionalni nivo upravo je osvojila Zvezda. U finalu 2004. godine savladala je Refleks (91:89) i MVP tog turnira bio je Goran Jeretin.

Od tog momenta osvojila je još 10 trofeja. Dominacija je krenula od sezone 2020/21 i od tada je vezala pet titula u nizu i po tome se izjednačila sa Partizanom koji je isto to učinio od 2008. do 2012. godine.

Kup se u sezoni 2020/21 igrao u Novom Sadu i tamo je Zvezda u polufinalu pobedila Partizan (79:78). Taj meč riješio je Dejan Davidovac koji je na devet sekundi prije kraja pogodio oba slobodna bacanja. U finalu je Zvezda rutinski pobijedila Megu (73:60).

U sezoni 2021/22 je Kup vraćen u Niš i tamo je Zvezda u finalu savladala Partizan dosta ubjedljivo (85:68). U "Čairu" je godinu dana kasnije derbi ponovo viđen u polufinalu i tamo je Zvezda odnijela pobjedu (83:75) posle čega je u finalu savladala Megu (96:79).

Prošle sezone je u Nišu Zvezda u finalu igrala sa Partizanom i došla je do pobjede (85:79). A, peta u nizu bila je ove godine posle dramatične pobjede u finalu.

Dominacija Partizana

Partizan je osvojio osam titula u Kupu od 2003. godine, a ukupno 16 računajući i vrijeme kada je to bio međunarodni Kup. Crno-bijeli su dominirali u ovom takmičenju od 2008. do 2012. godine kada su pet puta podizali pehar.

Sve je počelo u sezoni 2007/08 kada je Partizan u finalu pobijedio Hemofarm (73:64) u Nišu. U istoj dvorani je godinu dana kasnije u borbi za trofej viđen "vječiti derbi" i tamo su crno-bijeli bili ubjedljivi (80:65) na krilima Novice Veličkovića koji je dao 18 poena.

Potom je 2010. godine Partizan u finalu pobijedio FMP (72:62), a godinu dana kasnije je viđeno isto finale. Jedina razlika je bila što se igralo u Železniku, a ne u Nišu. Crno-beli su odnijeli pobjedu (77:73). Zatim je 2012. Niš opet bio domaćin i u borbi za pehar je Partizan pobijedio Zvezdu (64:51) i tako uzeo peti trofej u nizu. Seriju Partizana prekinula je Crvena zvezda 2013. kada je slavila u finalu koje je odigrano u Kragujevcu (78:69). Taj meč je igran dva dana, jer je prekinut 10. februara u 26. minutu pri rezultatu 43:43 zbog utrčavanja navijača na teren. Nastavljen je sjutradan.

Svi osvajači Kupova

Ko je sve osvajao Kup od 2003. godine do danas? Već smo naveli da je Crvena zvezda to uradila 11 puta, Partizan osam, FMP tri, Mega jednom, dok je Hemofarm tri puta igrao u finalu, ali nijednom nije došao do pehara.

Ovako izgleda spisak:

2003. FMP

2004. Crvena zvezda

2005. Refleks (FMP)

2006. Crvena zvezda

2007. FMP

2008. Partizan

2009. Partizan

2010. Partizan

2011. Partizan

2012. Partizan

2013. Crvena zvezda

2014. Crvena zvezda

2015. Crvena zvezda

2016. Mega

2017. Crvena zvezda

2018. Partizan

2019. Partizan

2020. Partizan

2021. Crvena zvezda

2022. Crvena zvezda

2023. Crvena zvezda

2024. Crvena zvezda

2025. Crvena zvezda

Zvezda - Partizan 11:1

Crvena zvezda i Partizan odigrali su četiri derbija ove sezone i crveno-bijeli su slavili tri puta. Izabranici Janisa Sferopulosa odnijeli su pobjede u jednom evroligaškom, jednom abaligaškom i jednom duelu u Kupu. Puleni Željka Obradovića slavili su u prvom evroligaškom okršaju pred navijačima Zvezde.

Crvena zvezda je u poslednjih 12 mečeva pobijedila Partizan 11 puta. Serija pobjeda počela je u januaru prošle godine pobjedom u Areni (88:72) i nastavila se potom u ABA ligi, Kupu Koraća, pa u finalnoj seriji ABA lige i Superlige.

Naredni derbi zakazan je za 18. april u okviru ABA lige i domaćin je Partizan. Velika je vjerovatnoća da će biti i još okršaja dva najveća srpska kluba, kako u regionalnom takmičenju, tako i u domaćem.