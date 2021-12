Nema straha od povratka DPS na vlast, građani mogu da budu relaksirani, DPS se vratiti neće, kazao je predsjednik GP URA Dritan Abazović.

Izvor: Vlada Crne Gore

“Čekamo 10. decembar gdje DF treba da saopšti nešto. Nemam neka spektakularna očekivanja. Ako je postojala partija koja je od početka podržavala ovu Vladu to je URA. Svaku inicijativu Vlade je podržala, sve akte će podržati. Ako nekom trebaju specijalne garancije nikakve specijalne garancije neće dobiti, posebno DF. Naša politika je principijelna od početka do kraja. Naši stavovi su kristalo jasni. U ovom trenutku se u Crnoj Gori ništa nije promijenilo u odnosu na dva mjeseca ranije”, naveo je Abazović.

Upitan da li je za razgovor sa DF-om, Abazović je rekao da će vidjeti šta će ta partija uraditi 10. decembra.

“Što se tiče Medojevića, naš stav je jasan. Oni su napravili dogovor između Demokrata i DF-a, ne treba da čekaju naš odgovor jer je on stigao odavno. Šta će DF da uradi 10. vidjećemo…Ako im se ide na izbore ja to ne bih isključio kao opciju, meni je to čista opcija. Mi se izbora ne plašimo. Ta opcija je toliko čista da ne postoji čistija. A da ćemo stavove usmjeravati na to šta želi DF ili Medojević, ja to ne mogu da prihvatim.”

Govoreći o situaciji u KAP-u, Abazović je kazao da će o tome biti riječi na sjednici Vlade.

“Vlada je zakazana za danas i vjerovatno će resorni ministar pokrenuti ovu temu. Vidjećemo da nadjemo neku soluciju. Stanje sa energetikom u svijetu je nešto na šta CG ne može da utiče, ali evo da vidimo šta su solucije”, kazao je on.