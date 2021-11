Predsjednik Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević, popisao je sprovedene aktivnosti i istakao da je nakon godinu dana situacija u bezbjednosnom sektoru loša, piše CDM.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević



“Ministar policije odbija da izvrši odluku Vlade;

Direkor policije odbija da izvrši naređenje Premijera čiji je službenik;

Direktor ANB-a izabran nezakonito bez saglasnosti Odbora za bezbjednost i Skupštine;

Direktor ANB-a objavio imena rezidenata CIA i kodna imena operacija CIA;

Premijer više puta odbija svoju ustavnu i zakonsku obavezu da dođe na saslušanje na Odbor za bezbjednost;

Života lišen bivši drugi čovjek ANB-a;

Policija i tužilaštvo više od 5 mjeseci ne mogu da se izjasne na okolnosti smrti visokog policijskog funkcionera iz Ulcinja;

U maju mjesecu 2021 iz skladišta u slobodnoj zoni Luke Bar šverovana 94 šlepera cigareta;

Neko iz vrha državnih struktura je dojavio vlasnicima 1500 kg kokaina da ne dolaze po robu i tako provalio međunarodnu operaciju vođenu mjesecima;

Tovar od 1500 kg kokaina nije uništen! Zašto?;

Koordinator koordinatora svih službi je javno optužio bivšeg pomoćnika direktora policije da je uticao da se Belivuku ukine zabrana ulaska! I nikome ništa;

Nema istrage niti procesuiranja odgovornih za težak bezbjednosni propust koji je doveo do više ubistava u Crnoj Gori;

Nijedan visoki funkcioner DPS-a za koga su postojale osnovane sumnje da zloupotrebom položaja i korupcijom stekli milione eur nije uhapšen niti optužen;

Vlasnik Prve Banke je iznio svu dokumentaciju o spornim transakcijama banke van zemlje;

Predstavnik NVO sektora javno se hvali da sarađuje sa obavještajnom službom jedne strane države;

Nije pokrenuta nijedna interna istraga u policiji o bogatstvu bivših čelnih ljudi policije koji imovinu ne mogu objasniti svojim legalnim prihodima;

Nema istrage o pranju para Đukanovića preko Pireus Banke koje je materijalnim dokazima do kraja rasvjetlio Duško Knežević;

Nije rasformirana parapolicijska jedinica u policiji sa specijalnim ovlašćenjima kojom i dalje komanduje Zoran Lazović i koja ne polaže račune nikome;

Nije uhapšen nijedan od organizatora šverca cigareta niti ključni ljudi koji decenijama omogućavaju logistiku ovog šverca;

Nijesu otvoreni tajni dosijei UDBE i ANB-a;

Nije predložen NIJEDAN strateški dokument o reformama u sektoru bezbjednosti;

Nije sprovedena istraga niti procesuiran Predrag Bošković za zloupotrebu MOD za finansiranje projekata DPS-a;

Niko iz MOD nije procesuiran za skladištenje 60 kg kokaina u vojnim skladištima i pokušaj šverca preko vojnog broda Jadran;

Niko nije pokrenuo istragu kako se godinama u MUP-u pralo više miliona EUR preko lažnih faktura iz afere KLAP I VARDAR;

Niko nije sproveo istragu plasmana IRF i oko 500 mil EUR nenaplativih kredita datih tajkunima DPS-a;

Niko nije napravio istragu o ulozi Privrednog suda i njegovog Predsjednika u aferi KLAP i VARDAR gdje se preko lažnih stečajeva opralo više desetina miliona EUR;

Niko nije sproveo istragu o uplatama od po 50.000 eur preko jedne banke za članove Nacionalnog Koordinacionog tima za pandemiju;

Ko je dopustio da jedan od vođa ruske mafije dođe u oktobru 2021 u Crnu Goru i da sa svojom ekipom boravi u Tivtu? Svaka bezbjednosna procjena bi ukazivala na neophodnost zabrane ulaska; Radi se o samom vrhu ruske mafije. Mnoge države EU i Rusija su im zabranile ulazak;

Niko nije istražio odgovornost nadležnih struktura u policiji, ANB-u, tužilaštvu i sudovima oko organizovanih bjekstava čelnika narko klanova iz CG;

Niko nije ni pomislio da otvori istragu o pranju novca preko internet on line igara na sreću;

Niko nije saslušao savjetnika Koordinatora svih kordinatora svih službi, gdina Lakovića na okolnosti njegove tvrdnje da se Koordinator bavi kontaktnim istragama čime flagrantno krši Ustav i zakone. Direktno se miješa u istrage i daje instrukcije na operativnom nivou koga hapsiti, a koga ne”.

Sve u svemu, dodaje, saldo je nula.

“Ali, šta ja znam, mene interesuje samo fotelja”, zaključio je Medojević, prenosi CDM.