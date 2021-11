"Crna Gora nema i ne traži alternativu Evropskoj uniji (EU), poručio je premijer Zdravko Krivokapić u razgovoru sa evropskim komesarom za proširenje i susjedsku politiku", Oliverom Varheljijem.

Kako je sopšteno iz Vlade, Krivokapić se sa Varheljijem sastao u Briselu, a na sastanku je ocijenjeno da je, uz nastavak reformskog puta i rada na jačanju institucija, EU bliska izvjesnost Crne Gore.

„Nemamo i ne tražimo alternativu EU. Moguće da je izostanak napretka u određenim segmentima procesa pridruživanja ostavio prostor za različita, nedobronamjerna, tumačenja“, kazao je Krivokapić.

Ipak, kako je naveo, treba imati u vidu da je Crna Gora u kratkom periodu prošla kroz proces demokratske tranzicije, a sljedstveno tome izmijenila dio kadrovske strukture za vođenje pregovora i započela proces reformi na više kolosjeka.

„To je sve bilo neophodno da bismo zauzeli stabilan kurs ka ispunjavanju preduslova i postizanja unutrašnje spremnosti za članstvo u EU“, rekao je Krivokapić.

Varhelji je, kako se navodi u saopštenju, iskazao zadovoljstvo ponovnim susretom sa Krivokapićem, i dodao da je frekvencija kontakata na najvišem nivou snažna potvrda opredijeljenosti Crne Gore da postane sljedeća članica EU.

„On je istakao važnost intenziviranja procesa integracija i otvorenost EU da pruži tehničku podršku Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je, u kontekstu godišnjeg Izvještaja EU Crnu Goru, kazao da je Vlada fokusirana na ispunjavanje privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24.

On je rekao da očekuje da će do kraja francuskog predsjedavanja EU, odnosno do juna naredne godine, Crna Gora sprovesti preostale zadatke.

Krivokapić je informisao sagovornika i o programima ekonomskog oporavka i investicija „Evropa sad!“ i „Crna Gora odmah!“.

„Sagovornici su se usaglasili da je održavanje dobrosusjedskih odnosa ključno za očuvanje stabilnosti i dalju integraciju zemalja Zapadnog Balkana u EU“, dodaje se u saopštenju.