Svetski "Broj 1" govorio je o šokantnoj situaciji koja je zatekla sve ljubitelje tenisa.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković priznao je novinarima na završnom Mastersu u Torinu da je u šoku zbog nestanka kineske teniserke Peng Šuai (35), nekadašnje šampionke Rolan Garosa i Vimbldona u dublu.

Kineskinja je ranije ovog meseca optužila bivšeg zamenika premijera svoje zemlje Žang Gaolija da je napao i to je izazvalo veliku pažnju. U međuvremenu su se izgubile informacije o tome gde se ona nalazi, a čelnik Svetske asocijacije teniserki (WTA) Stiv Sajmon zahtevao je od kineskih vlasti da istraže njene tvrdnje.Teniska asocijacija Kine odgovorila je krovnoj organizaciji da je Peng dobro i da nije pod fizičkom pretnjom, ali Sajmon je minulog vikenda rekao da niko u WTA ne zna gde se ona nalazi. Do nje nisu mogli da dođu ni zvaničnici, ni aktivni igrači i igračice.

Novak Đoković bio je upitan za tu situaciju.

"Nemam mnogo informacija o tome. Čuo sam za sve to pre nedelju dana i iskreno, šokantno je da je ona i dalje nestala. Viđao sam je često na Turu pretodhodnih nekoliko godina i nema šta da se kaže osim da se nadamo da je OK. Sve to je užasno. Mogu da zamislim kako se oseća njena porodica dok ne znaju gde je", rekao je "Broj 1" o situaciji koja je potresla teniski svet.

Izvor: Profimedia

U ponedeljak ujutru, prvi čovek Svetske teniske federacije Andrea Gaudenzci rekao je da je duboko zabrinut zbog neizvesnosti oko trenutne bezbednosti Peng Šuai, iako je WTA dobila potvrde da je ona dobro.