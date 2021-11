Crnogorski kik bokser Miloš Mugoša osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za kadete i juniore u Budvi.

Mugoša je u disciplini lou kik, u finalnom meču kategorije preko 91 kilogram, jednoglasnom odlukom sudija savladao Aleksandra Dondura iz Srbije.

Crnogorski junior u polufinalu pobijedio je Mikaela Golubovića iz Hrvatske, dok je u četvrtfinalnoj borbi bio bolji od Rusa Andreja Grosula.

Mugoši je to druga zlatna medalja na prvenstvima Evrope, nakon što je najbolji bio i prije dvije godine u Đeru.

Reprezentacija Crne Gore nastup na šampionatu Starog kontinenta završila je sa sedam medalja i ostvarila najbolji rezultat do sada.

Srebrnim odličjima okitili su se Nikola Marinković (lou kik, do 75), Pavle Vušurović (lou kik, do 71) i Nemanja Radnjić (kik lajt, do 42), dok su bronze zavrijedili Nikola Jovetić (lou kik, do 63,5), Faruk Dacić (lou kik, do 67) i Lazar Madžarović (lou kik, do 67).

Nadmetanje u Budvi okupilo je oko 1500 takmičara iz 39 država.