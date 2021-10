Poznati MMA borac je šokirao javnost svojim izjavama.

Izvor: Profimedia

U svetu MMA borbi ima i dosta problematičnih boraca, ali sada UFC ima ogroman problem sa Šonom Stiklandom.

Izuzetno uspešan borac koji ima 30 godina za sada ima 24 pobede i samo tri poraza, ali mu je karijera ugrožena zbog užasih izjava koje daje. Ranije je otvoreno priznavao da ima neke neonacističke stavove, a sada je kaže da mu se sviđa pomisao da bi mogao da ubije nekoga!

"Ne razumete me, ja volim kada izlazim iz kuće sa mišlju da bih mogao da ubijem nekoga. Ceo život hoću da ubijem nekoga, zbog toga nemam socijalni život", rekao je Strikland.

On je postao problematičan još u mladim danima, pa su ga izbacili iz svake škole koju je pohađao, a karijeru je našao u ringu. Ipak problemi sa zakonom nisu prestali.

"Kada sam bio uhapšen samo sam hteo da znam da mogu da ubijem nekoga. To bi me oraspoložilo na neko vreme. Ima još ljudi koji tako misle, ali samo ja to kažem", rekao je Amerikanac.

Sada se otvorio i o svojoj nacističkoj prošlosti...

"Bio sam toliko besan da sam kao mlad imao čudnu nacističku fazu u kojoj sam bio beli rasista i bio sam izbacivan iz škole zbog mržnje. Šetao bih ulicom sa nožem i nadao sam se da ću ubiti nekoga", dodao je on.

A Striklandu su nacističke ideje krenule iz porodice...

"Moj deda je bio veliki g*vnar, a kada si klinac to ne vidiš, nego ga obožavaš kao heroja. On mi je usadio te ludosti u glavu", ispričao je Strikland.

Na kraju su ga pitali i da li se brine da bi UFC mogao da ga suspenduje zbog svega što priča, ali on smatra da ta mogućnost ne postoji.

"Ne brinem zbog toga, kako mogu da me izbace?"