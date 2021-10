Gojković je kazao da kreće novi olimpijski ciklus.

"S obzirom na to da je Svjetska liga pomjerena za januar, a već prvi meč je trebalo da se odigra za vikend, odlučili smo da okupimo jedan širi krug mladih igrača iz domaćih klubova, koji su imali uspješno ljeto sa mlađim selekcijama. Da ih provjerimo i vidimo ko može da prati zahhtjeve koje nosi seniorski nivo, jer vrlo brzo će doći probjere i sparing mečevi sa jakim selekcijama", rekao je on.

Gojković je kazao da će iskoristiti sve "prozore" tokom sezone, kada klubovi imaju manje obaveza, da bi se okupili igrači iz crnogorskih klubova i da se radi.

"Njima će to značiti i brzo će se iskristalisati koliko imamo potencijala. Imamo par izostanaka zbog povreda, ali to je normalno u ovom dijelu sezone", poručio je on.

Sa selektorom će raditi treneri Miodrag Mirović, Miodrag Matković, Zoran Ivanovski i Milan Ćirović, doktor Vladimir Dedović i fizioterapeut Ivan Borović.

Start Svjetske lige pomjeren je za januar naredne godine, a u 2022. zbog ranijih pomjeranja izazvanih koronavirusom, Crna Gora će učetvovati na Svjetskom prvenstvu u Fukuoki u maju i na Evropskom prvenstvu u Splitu krajem avgusta.