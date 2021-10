Svima je jasno ko je ovdje u pravu, ali promjena nema na vidiku.

Izvor: Profimedia

ATP ratuje protiv Novaka Đokovića i njegove organizacije PTPA, a teniseri i teniserke ratuju protiv ATP-a!

Sve je jasnije da su svi prijedlozi koje je Novak odavno davao konstruktivni, a da praksa ATP-a nije održiva za sport. Sada se javio i nekadašnji 28. reket svijeta Žoao Sousa i požalio se na distribuciju novca na turnirima.

Tokom svoje karijere trenutno 182. teniser svijeta zaradio je 7.340.000 dolara, a sada ističe da je sistem izuzetno nepravedan prema slabije rangiranim teniserima.

"Gledajte, pre nekoliko dana sam pričao sa čelnicima ATP-a i rekao sam im da je nezamislivo da danas čovjek koji je 200. na svijetu ne može da živi od tenisa. Sada, 200. na ATP listi lako može da pobijedi 60. i to je tako", smatra Sousa.

To je dokazao i Aslan Karacev, koji je dugo igrao čelendžere, a onda je u svojoj prvoj punoj ATP sezoni stigao do polufinala grend slema!

"Kada sam ja igrao čelendžere i bio 70. znao sam da ću pobijediti 110. na svetu. Bio sam igrač koji je uvek pobjeđivao one koje je trebalo da pobijedim, a koji je gubio od onih od kojih se očekivalo da izgubim. A sada stalno imamo neka iznenađenja", dodao je on.

Kada je ATP suspendovao akcije zbog pandemije virusa korona Novak Đoković je najboljim igračima svijeta predložio da doniraju 5 do 10 hiljada dolara u fond za slabije rangirane igrače, ali osim njega niko se tome nije pridružio.

"To je ideja koja je došla od Đokovića, koji je tada bio lider u ATP savjetu igrača. To je dobra ideja, što se mene tiče spreman sam da pomognem", zaključio je on.