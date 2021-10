Srpski teniser Novak Đoković se oglasio i otkrio planove do kraja sezone, ali i za Australijan open gdje bi mogao da dođe do 21. grend slema.

Novak Đoković napravio je veliku pauzu posle poraza u finalu US Opena. Odustao je od Indijan Velsa kako bi proveo više vremena sa porodicom, a trenutno je u Beogradu gdje redovno trenira.

Otkrio je da planira da igra još na mastersu u Parizu i potom na Završnom mastersu u Torinu, dok će biti na raspolaganju i Dejvis kup reprezentaciji Srbije. Ipak, sve interesuju i planovi već za narednu sezonu pošto je glavna tema Australijan open u januaru i obavezna vakcinacija.

Naime, za sada stoji da nevakcinisani teniseri neće moći da učestvuju na Novakovom omiljenom mastersu, a dugo se već spekuliše da najbolji igrač svijeta nije imunizovan.

"U cijeloj ovoj širini stvari, ja još ne znam da li ću igrati u Melburnu. Ne znam koji će mi biti raspored. Ima previše nagađanja. Mediji mnogo nagađaju i to mi je jako zasmetalo. Nisam se oglašavao previše zato što je svako pravio neke pretpostavke na osnovu onoga što sam rekao prije godinu dana. Jedna te ista stvar se vrti i mnogo se pravi razdor u društvu, ne samo u sportskom, nego u cijelom društvu, između onih koji su nevakcinisani i vakcinisani. I to je stvarno strašno. Da smo mi spali na to da nekoga diskriminišemo ako želi da odluči za sebe ovako ili onako, da li hoće ili neće da se vakciniše. To je stvarno... Jako sam razočaran društvom svjetskim u ovom trenutku i načinu na koji mediji prenose i vrše pritiske na sve ljude. Ima previše nejasnoća, previše nekih informacija koje i nisu validne, pa se pokažu da jesu, pa nisu, dosta se sve mijenja", rekao je Novak Đoković za "Blic".

Srpski teniser nije želio da otkrije da li se u međuvremenu vakcinisao.

"Zauzimam stav koji zauzimam i uvijek sam isto razmišljao. Neću da otkrijem svoj status da li sam se vakcinisao ili ne. To je privatna stvar i po našem zakonu ko god te pita, ti na neki način možeš i da ga teretiš za to što te je pitao. To je neumjereno pitanje. Previše ljudi danas dopuštaju sebi takvu slobodu da pitaju stvari i da osuđuju čovjeka. Šta god ti da odgovoriš: „Jesam, nisam, možda, ne znam, razmišljam!” oni će to da zloupotrijebe. Mediji su postali, nemam riječ kako da opišem. Šire strah i paniku među ljudima i ja ne želim da učestvujem u tom razdoru. Osjećam da su svi neprijateljski nastrojeni. Ne želim da im dajem povoda da pišu neke stvari o meni", rekao je Đoković.

"Sada ovo što sam vama rekao, neko od vaših urednika može da uzme i napravi skandal od toga. Ne želim da učestvujem u nekoj oluji koja se trenutno dešava. Kažem vam sportski, ne znam da li ću ići. Naravno da želim da idem, Australija je moj najuspješniji grend slem, hoću da učestvujem, volim ovaj sport, imam i dalje motivaciju, ali sam rekao zašta imam motivaciju. To je čitava geneza".



Đoković je otkrio i da je saznao od menadžera da u Teniskom savezu Australije pokušavaju da poprave uslove uoči Melburna, kako se ne bi ponovila situacija od prošle godine kada je bilo neobičnih stvari. Sve bi trebalo da bude riješeno u naredne dvije nedjelje, a on vjeruje da će biti dosta restrikcija.

"Pratim situaciju oko Australije i koliko sam razumio konačna odluka Vlade Australije i Tenis Australije biće za dvije sedmice, znači to je prva ili druga nedjelja novembra. Ne vjerujem da će se nešto mnogo mijenjati uslovi u odnosu na ono što već znamo. Kao što je to bio slučaj i ove godine, biće dosta nekih restrikcija. Ono što sam čuo od svog menadžera koji je u direktnom kontaktu sa ljudima iz Federacije Australije jeste da oni pokušavaju da poboljšaju uslove za sve. I za one koji su se vakcinisali i za one koji nisu", istakao je srpski teniser.

Nada se da će se ubuduće malo više pitati igrači, pošto to trenutno nije slučaj.

"Volio bih kada bi se igrači malo više udružili, da li kroz PTPA ili nešto nezavisno ili kroz ATP ili VTA, samo da na neki način i mi budemo relevantni u nekom procesu odlučivanja. Sada, osjećam da se igrači uopšte ne pitaju ni za šta. Što se ne razlikuje mnogo od prošlosti kako su se stvari radile, ne samo za Australiju nego uopšte za mnoge drue turnire, da ne ulazim sada u detalje. Ne znam da li ću ići u Australiju, ne znam šta se dešava".

"Trenutno, situacija uopšte nije dobra", zaključio je Đoković.