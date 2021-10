Upoznajte damu koja je ove nedjelje sve oduševila.

Izvor: Instagram/paulabadosa/Profimedia

Skoro svaki veći teniski turnir za dame donosi iznenađenje i izbaci "novu senzaciju", pa smo tako nedavno na US Openu upoznali Lejlu Fernandez i Emu Radukanu, dok je u Indijan Velsu to Paula Badosa.

U pitanju je španska teniserka rođena 1997. godine u Njujorku, trenutno 27. na WTA listi, koja je ove sezone napravila uspijeh karijere kada je stigla do četvrtfinala Rolan Garosa. Da to nije slučajnost, potvrdila je na Indijan Velsu gdje je napravila "žetvu favoritkinja" i stigla do finala!

Špankinja se najviše namučila u prvom kolu jer je Jastremsku pobijedila u tri seta, da bi potom sa po 2:0 izbacivala daleko poznatije teniserke.

Padale su ispred nje: Koko Gof, Barbora Krejčikova, Andželik Kerber i potom Ons Žabur, trenutno 14. na WTA listi.

Koliki je napredak u njenoj igri govori i to da je sezonu startovala kao 70. na WTA listi, a sa 40 pobjeda čeka je drastičan skok na listi, međutim ne zaustavlja se na ovoj koti. Želi i prvi masters u karijeri, a na putu joj stoji iskusna Viktorija Azarenka, trenutno slabije rangirana od nje.

Osim zbog sjajnog tenisa, Paula Badosa je pažnju privukla i zbog ljepote. Zanimljivo je da je još kao dijete bila model, pošto su njeni roditelji iz svijeta mode, međutim zbog toga je imala problema sa depresijom.

Pamtimo je i sa Olimpijskih igara u Tokiju gdje je stigla do četvrtfinala, ali se zbog vrućina i onesvijestila.

Pogledajte neke od njenih najboljih fotografija sa Instagrama!