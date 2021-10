Teniserka Jelena Dokić, koja je nastupala i pod zastavom Australije, ima tešku životnu priču i ne boji se o njoj da priča kako bi pomogla drugima.

Izvor: MN Press/arhiva

Slavna teniserka Jelena Dokić obeležila je danas Svetski dan mentalnog zdravlja. U potresnoj poruci i sećanju koje je objavila na Instagramu, Jelena je još jednom priznala da je imala probleme u prošlosti.

Jelena se dugo borila sa depresijom, dobro je poznato i da je imala užasan odnos sa ocem Damirom, koji je do detalja opisala u autobiografiji "Nesalomiva", a zbog kog je njena karijera patila. Zbog toga je želela da svim mladim teniserkama, i uopšte mladim osobama, prenese svoje iskustvo.

Dugo je Jelena krila sa kakvim sve problemima se suočavala, trpela je psihičko i fizičko nasilje, a tokom jednog US Opena za vreme igračke karijere bilo joj je možda i najteže.

"Ova fotografija me uvek rastuži i donese određeni bol. Nastala je tokom perioda mog života kada sam imala depresiju, anksioznost i PTSD. Samo par godina kasnije, umalo sam okončala svoj život", šokirala je Jelena Dokić sve svoje pratioce iskrenim priznanjem.

"A danas sam u potpuno drugom svetu. Nakon što sam uspela da se izborim sa svim privatnim problemima i izazovima, i da izađem na drugu stranu, znam koliko je važno da si u konstantnom kontaktu sa ostalim ljudima oko sebe. A znam i da nisu svi dovoljno srećni da imaju takvu mogućnost. Zato je danas jako važno da se podigne svest o mentalnom zdravlju i problemima“, dodala je bivša teniserka.

Značaj porodice posebno je dotakao tokom Australijan opena kada se rasplakala pred kamerama govorivši o Ešli Barti, a nekoliko meseci kasnije ima poruku za sve mlade.

"Možda ne deluje kao velika stvar to što neko ima probleme takve prirode, ali ako znate da imate podršku sa strane, to pravi veliku razliku. Važni su porodica, prijatelji... Priželjkivala sam da se tada čujem sa još više ljudi. Tako da vas molim da pružite podršku svakome, jer nikada ne znate kroz kakvu borbu u tom trenutku prolaze. Ljudi nekada umanjuju vrednost obične poruke ili poziva. Ne treba vam mnogo vremena ili truda, a zapravo mogu da imaju veliki uticaj. Znam koliko je meni to značilo na svakom nivou. Mora se više razgovarati o ovoj temi. Brinite se o sebi, ali i o drugima i to je poruka koju treba poslati na ovaj dan", napisala je Jelena Dokić.