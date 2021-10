Ivana je ostala Ivana, ipak najviše voli patike.

Izvor: Mondo/Marko Čavić

Atletičarka Ivana Španović udala se za tokom prethodnog vikenda za svog dugogodišnjeg partnera Marka Vuletu, čije prezime će ubuduće i nositi.

Svadba je pomalo održana u tajnosti, a Ivana je nakon nekoliko dana otkrila i fotografije sa bajkovitog vjenčanja.

Na svom Instagram profilu Ivana Španović, pardon Vuleta, podijelila je fotografiju koja je nastala tokom prvog plesa divnog para, a svima je privuklo pažnju da je atletičarka bila u patikama.

"Znala sam da si ti taj jer si mi dopustio da nosim patike odmah nakon prvog plesa. Ponosna sam što sam postala gospođa Vuleta", napisala je Ivana.

Isto veče je i fitnes trener Marko na svom Instagram profilu takođe podijelio jednu fotografiju sa svadbe.

"Uvijek sam djelio ljude na gledaoce i one koji zaista žive život. Ovi drugi se uvijjek bude zahvalni na svakom novom jutru i raduju se svakom novom danu. A kad imate nekog sličnog sebi, sa kim možete da podijelite svako to jutro i dan, srećan ste čovjek", napisao je on.

Pogledajte i neke od fotografija koje je Ivana Španović podijelila na svom Instagramu.