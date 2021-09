Novak Đoković počinje još jednu nedjelju na vrhu ATP liste!

Izvor: Profimedia

Nova nedjelja nije donijela nikakve promjene na vrhu ATP liste, Novak Đoković je i dalje najbolji teniser na planeti bez konkurencije.

I dok će Rodžer Federer uskoro ispasti iz prvih 15 na svijetu, kada mu se kroz pet nedjelja oduzmu poeni za turnire koje neće igrati i kada padne ispod 3.000 poena, Đoković slavio svoju 340. nedjelju na vrhu ATP liste.

Nekada se smatralo da niko neće prestići Samprasovih 286 nedjelja na vrhu, pa je potom kao nedostižno gledano Federerovih 310, ali sada je Novak na putu da Švajcarca prestigne za cijelu godinu.

Sa 30 nedjelja više od njega on je već oko 7 mjeseci u prednosti u odnosu na Federera, a sada bi eventualnom pobedom ili dobrim rezultatom na Indijan Velsu mogao da ugrozi jedini rekord koji se tiče broja 1 na svijetu koji mu nedostaje.

Ukoliko se zajedno pogledaju ATP i VTA lista Novak nije rekorder. Nedavno je prestigao Martinu Navratilovu koja je 332 nedjelje bila prva na VTA listi, ali mu ostaje da bude bolji od Štefi Graf koja sa 377 nedjelja na vrhu.

Za to mu nedostaje 37 nedjelja, što je između osam i devet mjeseci. Ukoliko pobijedi na Indijan Velsu mogao bi da osigura da do kraja godine i do kraja Australijan opena bude prvi, što je već oko pet meseci na vrhu.

Tako da se čeka početak oktobra i dueli u Americi. Mnogi hoće da ga ugroze tu, ali ipak se pita najbolji na svijetu!