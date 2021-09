Švajcarac radi sve da produži karijeru, ali svemu nekad dođe kraj.

Izvor: Profimedia

Rodžer Federer i Rafael Nadal pokušavali su ove sezone da ugroze Novaka Đokovića, ali nisu bili ni blizu. Obojica su zbog povreda propustili veliki deo svojih sezona.

Neće se vraćati do kraja godine, a neki bivši teniski asovi ne vjeruju da će ova dva asa ikada moći da se vrate na najvećem nivou.

"Mislim da će biti teško Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru da se vrate poslije takvih povreda. Naravno, navijači će me prebiti zbog toga i reći da pričam gluposti. Možda će oni osvojiti nešto, ne kažem da će izgubiti sve mečeve... Ali ne mislim da potencijalno mogu da dobiju meč na pet setova. Mogu da igraju sat vremena i mečeve u tri seta", smatra Nikolaj Davidenko.

Za sada se ne zna kada će se njih dvojica vraćati na teren, a do tada bi obojica mogla da ispadnu iz top 10 na ATP listi.

"Federer i Nadal će svakako pasti na ATP listi. Trenutno ne igraju i ne znam kada će uopšte na teren. To ne znamo i moramo da ih pitamo", dodao je on.

Pogotovo je u problemu Rodžer Federer koga tijelo već izdaje. Davidenko je prije nekoliko godina razgovarao sa njim, ali sada je situacija drugačija.

"Federer je već uradio sve, došao je do takvih visina. Pokušava da se dokaže sam sebi ili nekome da može da pobjeđuje i sa 40 godina. Razlika je velika, tijelo se umara, igrao je mnogo i mnogo se kretao. Prije nekoliko godina smo se sreli u Šangaju i pitao sam ga: 'Šta te sprečava da se povučeš?' On je rekao: 'Hvala bogu, fizički se još držim. Tijelo se trudi, ali da nemam kondicionog trenera odavno bih se slomio'", dodao je on.