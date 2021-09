Dugogodišnji Novakov trener i selektor analizirao za naš portal finalni meč US Opena i poraz koji je veoma zaboleo sve Noletove navijače.

Izvor: Profimedia/MN Press

U nedelju uveče, kao i u svim prethodnim danima, iz daleke Kine je Bogdan Obradović pomno pratio dešavanja na drugom kraju sveta.

Nažalost, nije se radovao pobedi Novaka Đokovića.

Prvi reket sveta je u finalu US opena izgubio od Danila Medvedeva, što je značilo da će istorija i mesto broj jedan "večne liste" ipak morati da sačekaju.

Nažalost, Novak nije stigao ni do kalendarskog grend slema, ni do 21. trofeja sa nekog od četiri najveća turnira. Sve to je trenutno na čekanju. A, o razlozima poraza i dešavanjima na terenu je pričao baš Bogdan.

"Ne razumem dve stvari kod Novaka u tom meču - emociju i taktiku. Pobeđivao ga je ranije, zna kako treba da igra. Onda tokom meča, posle izgubljenog prvog seta u drugom i trećem nije pokušao da promeni nešto u taktičkom smislu. Mozak mu je bio obuzet emocijama", počinje Obradović razgovor za MONDO.

I zaista, Novak je veoma emotivno sve to doživeo. Kako tokom meča, tako i po završetku i onda i na konferenciji za medije. To se Bogdanu nije previše dopalo.

"Ako me pitate kako treba da izgleda možda i najvažniji meč u njegovoj karijeri, zbog svih rekorda i svega što je bilo na talonu, onda ću iskoristiti jednu našu narodnu pesmu - 'Ona plače, on je nežno ljubi, za njih dvoje više sreće nema'. Ne sviđa mi se što je tako reagovao, muškarci ne plaču. Da sam bio u njegovoj loži u tom momentu vikao bih mu da kontroliše emocije i da dobije taj meč", rekao je Bogdanović za naš portal.

"NOLE PRAVI JEDNU KATASTROFALNU GREŠKU"

"NOLE PRAVI JEDNU KATASTROFALNU GREŠKU"

Po mišljenju bivšeg selektora Dejvis kup tima, Đokovićeva greška je bila ta što nije igrao veći broj turnira pred dolazak u Njujork.

"Pravi Novak katastrofalnu grešku sa malim brojem turnira. Nole sve to rešava brzo, rutinski, skoro da se ne oznoji. U takvim slučajevima ne stiče tu potrebnu rutinu koja mu je neophodna. Ne treba mu to za prva dva-tri kola, nego za te mečeve kada dođu Zverev, Medvedev, Cicipas, Tim, tu se vide te razlike. Medvedev je igrao više mečeva u pripremi za US open i vidi se da je bio pripremljeniji zbog toga. Greši u tome, pričao sam mu i ranije da mora da igra više turnira."

Ispričao je i jednu zanimljivu anegdotu iz vremena kada su bili zajedno na turnirima. "Znali smo ranije u svlačionici da se šalimo lepo, posebno u prvih nekoliko kola kada lagano završava mečeve. Uzmem gitaru, pa zasviram nešto, zapevamo, opustimo se i onda izađe na teren.

Žao mu je što u Njujorku Novak nije podigao pobednički pehar, ali je uveren da će srpski as dominirati u budućnosti.

"Novak će karijeru završiti sa 30 grend slem titula! U naredne dve-tri godine će osvojiti još pet i onda će da uspori, da bira turnire i da ide polako. Igraće sigurno još šest-sedam sezona. Možda zvuči kao da preterujem, ali tako su mi rekli i 2001. godine kada sam u jednom intervjuu rekao da će Đoković jednog dana biti prvi igrač sveta. Stojim iza ovoga što sam rekao. Uostalom, videće svi brojku na kraju", zaključio je Bogdan Obradović.

Za napad na nove grend slemove moraće da sačeka do naredne godine, a do kraja ove ga očekuju turniri u Indijan Velsu, Parizu i završni turnir u Torinu. Naravno, sve to pod uslovom da Novak ne napravi neke promene u rasporedu.