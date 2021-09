Atpično udara, ali Novak je ipak favorit.

Izvor: Prva TV/Prtintscreen/MN Press

Čeka se verovatno najvažnije finale US Opena u istoriji, finale u kome Novak Đoković može da uđe u istoriju kao najveći teniser svih vremena.

Đoković juri svoju 21. grend slem titulu u karijeri, ali i "kalendarski slem", a njegov nekadašnji dubl saigrač iz reprezentacije i trostruki grend slem šampion u dubl konkurenciji Nenad Zimonjić istakao je da Novaka čeka težak meč sa atipičnim teniserom.

"Najvažnijie je da se Novak oporavi posle teškog meča protiv Zvereva. I meč protiv Medvedeva će baš zbog stila igre biti zahtevan, njegov stil je atipičan, lopta mu ostaje dosta nisko kod bekenda. Što se forme tiče mislim da Novak podiže formu i igra sve bolje i bolje i ne sumnjam da će doći do pobede. Važno je da počne bolje nego što je počinjao na prethodnim mečevima", rekao je Zimonjić u jutarnjem programu TV Prve.

On je istakao da su rezultati koje postiže Novak nezamislivi za bilo koga drugog u tenisu, te da mu u mečevima na tri dobijena seta nema ravnog.

"Mislim da su ovi rezultati koje Novak postiže neverovatni, to je gotovo nezamislivo za bilo koga. Sva četiri grend slema zaredom je već osvojio, ali ne u istoj godini. Igra toliko dobro u tim mečevima na tri seta, protivnici moraju da budu na mnogo visokom nivou da bi imali bilo kakve šanse protiv njega. Gotovo je nedodirljiv, kada se misli da igrači imaju šansu protiv njega on je najbolji, kao sa Cicipasom u finalu kada je izgubio prva dva seta", istakao je nekadašnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Osvrnuo se i na negativne komentare publike i često navijanje protiv Đokovića.

"Sve je onako kako gleda na to, a mislim da on sve to koristi kako treba. On te negativne stvari koristi kao gorivo, kao nešto što će ga motivisati da dokaže suprotno. Ono sve što je Novak prošao u karijeri to ga je ojačalo i napravilo da bude ovako moćan na terenu. To je ta njegova sposobnost da traži načine da bude bolji, a ne da traži izgovore zašto nešto nije bilo dobro", završio je Zimonjić.