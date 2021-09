Najbolji teniser sveta neće skoro u penziju, najraniji datum je kraj 2024. godine.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković od 1 čas posle ponoći nastavlja svoj pohod na istorijski 21. osvojeni grend slem. On je ove sezone već osvojio Australijan Open, Rolan Garos i Vimbldon, a po svemu sudeći još dugo će pisati istoriju.

Sam Đoković je nakon Olimpijskih igara u Tokiju otkrio da planira da igra makar do 2024. godine i narednih Olimpijskih igara u Parizu, kako bi probao da osvoji olimpijsko zlato za Srbiju, Sada je to potvrdio i njegov otac.

U intervjuu u kome je pričao o nastupu u Tokiju i teškoćama sa kojima se porodica tokom Novakovog odrastanja susretala, Srđan Đoković se dotakao i pitanja Novakovog povlačenja.

"Novak neće tako skoro u penziju. Planira da odigra i Olimpijske igre u Parizu. Nisam kao njegov otac za to, ali on ima 34 godine i on odlučuje o svojoj karijeri i svom životu. Tu sam da mu udelim savet koji će on poslušati ili ne. Slušao me je dovoljno i vidim da nisam pogrešio nigde", ispričao je Srđan.

On se dotakao i činjenice da na ovom US Openu od "velike trojke" nastupa samo Novak. Iako Federera i Nadala nema, mlada garda još nije spremna za velika dela.

"Njih trojica su najbolji igrači ove igre. Jedni druge su vukli tako da budu mnogo bolji. To što su na US Openu Nadal i Federer odsutni veliki je hendikep za svetski tenis jer su oni u stvari načinili od tenisa jedan od vodećih i najgledanijih sportova ikada. Svako od njih pojedinačno ima neverovatu harizmu. Ti igrači koji dolaze i koji su već stasali su sjajni, ali da bi preuzeli njihova mesta moraće da sačekaju da sva trojica odu u penziju", završio je Srđan Đoković.