Botik Van De Zandšulp je prošao u četvrtfinale turnira u Njujorku

Izvor: Profimedia

Koliko god da pratite tenis, ime Botik Van de Zandšulp vam verovatno neće značiti mnogo.

Ali, od sada će mnogi zapamtiti njegovo ime, bar na neko vreme. Holandski teniser je napravio senzaciju i prošao u četvrtfinale US opena.

On je u neverovatnom meču posle četiri sata i 20 minuta igre izbacio Argentinca Dijega Švarcmana - 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 6:1.

Stigao je tako 117. igrač sveta do najveće pobede u karijeri, a verovatno bi sve završio ranije da ima malo više iskustva. U trećem setu je vodio sa 4:2, dok je u četvrtom imao dve meč lopte. Ipak, na kraju se sve dobro završilo po njega.

Sada ga čeka najteža prepreka u Njujorku, drugi reket sveta Danil Medvedev (Rusija) koji je rutinski izašao na kraj sa Danijelom Evansom (Velika Britanija) - 6:3, 6:4, 6:3.

Inače, Holanđanin je pre samo dve godine igrao Fjučers turnire u Prijedoru i Doboju. Te 2019. je podigao pehar u Prijedoru, dok je u Doboju zaustavljen u finalu. Uz sve to je do glavnog žreba za US open stigao preko kvalifikacija. Poslednji put je kvalifikant do četvrtfinala US opena stigao 2008. godine.