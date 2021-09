Novak Đoković je napravio pravi šou pred kamerama na US openu.

Krenuo je Novak Đoković sigurno po novi, istorijski, 21. grend slem trofej.

Ostvario je dve pobjede u prva dva kola US opena. Pobedio je mladog Danca Holgera Runea i Holanđanina Talona Grikspora.

Sljedeći rival mu je Kei Nišikori (Japan), a prije tog duela je imao i jedan zanimljiv intervju za "ESPN". Napravio je pravi šou, pošto nije znao da je snimanje počelo i da je uživo u programu.

Voditeljka je konstatovala da je do trećeg kola došao za 99 minuta.

"99 je dobar broj", nasmejao se Novak.

Onda je dodala da je pet još bolji broj, jer mu toliko pobjeda nedostaje do titule i pitala ga je kakav je osjećaj. Novak nije na to reagovao, pa je ponovila pitanje, dok je on samo klimao glavom.

"Osjećam se sjajno", izgovorio je Nole i u tom momentu je tek shvatio da je u programu.

Uslijedila je i zanimljiva reakcija.

"Snimamo? Au, nisam znao, izvinite. Mislio sam da samo razgovaramo ovako. Sjajno, sjajno, osjećam se sjajno", odgovorio je Đoković kroz smijeh.

Novaka sada očekuje 20. duel sa Japancem koga je dobio čak 17. puta. Posljednji put na Olimpijskim igrama u Tokiju (6:2, 6:0).