Proslavljeni Šveđanin je pokazao još jednom da ne poštuje osvajača 20 grend slem trofeja i čovjeka koji je u 2021. osvojio sva tri velika trofeja.

Novak Đoković se sprema za odlazak na US open gdje će pokušati da postane prvi teniser u istoriji koji je osvojio sva četiri grend slema u jednoj godini, na tri različite podloge, a otkriveno je i da će još dugo biti najbolji igrač svijeta.

Ipak, mnogi za to vrijeme smišljaju načine kako da omalovaže taj istorijski napad Novaka na sve moguće rekorde, a među njima je i Mats Vilander.

Legendarni teniser, a sada stručnjak koji je poznat po komentarima usmjerenim u negativnom kontekstu ka Đokoviću, sada je ponovo pokazao zbog čega ga mnogi smatraju Novakovim "hejterom".

On misli da ako Đoković i osvoji četiri grend slema u godini, Đoković to neće gledati istim očima jer na US openu nema Rafaela Nadala ni Rodžera Federera!? Šveđanin smatra da će izostanak Španca i Švajcarca uticati na motivaciju Đokovića.

"Sve to stavlja Novaka u poziciju da sve te grend slem pobjede neće slaviti kako je to činio kada su njih dvojica igrali", smatra Vilander

On je objasnio zašto misli da će motivacija biti problem.

"Mislim da je pobjeđivanje za Novaka samo broj jedan i zato mislim da će mu biti teže. Ne radi se o tome da pobijedi Federera i Nadala, niti o tome da se bude na određenom nivou da bi bio najbolji na svijetu. Sada je sve u tome da se pobijede igrači koji su daleko iza njega po pobjedama, a to nije lako reći samom sebi. Ta 21 titula za Novaka ne djeluje tako sigurna sada kada Rafa i Rodžer nisu tu", zaključio je Vilander u svojoj neobičnoj izjavi.

Kao da Novak nije već osvojio tri grend slema u 2021. godini...