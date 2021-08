Nevjerovatna životna priča teniske legende Bili Džin King

Izvor: Profimedia

Jedna od najpoznatijih teniserki svih vremena je svakako Bili Džin King.

Kako zbog svega što je uradila na teniskom terenu i svih uspjeha koje je ostvarila, tako i zbog stvari van njega.

Borila se za ravnopravnost tenisera i teniserki, uspjela je u tome, a bila je jedan od prvih koja je javno priznala da je gej. O svemu tome je ispričala u svojoj autobiografiji.

Novinar "Dejli mejla" je pročitao knjigu i prenio neke veoma zanimljive detalje odatle.

"Frizerka zvijezda Merilin Barnet je postala poznata kao ljubavnica Bili Džin King. Ona je zvanično bila njena "sekretarica i menadžer za putovanja" i rečeno joj je da bude u pozadini i da se ne ističe. Ipak, zgodna plavuša je željela sve više pažnje, pa su i mediji i ostali igrači počeli sve više da sumnjaju", piše u tekstu.

Trudili su se to da sakrivaju.

"Kada je uletjela na jedan intervju da bi je nahranila avokadom, bilo je jasno da se nešto dešava. Kingova je to i sama priznala nešto kasnije. To joj je promijenilo život iz korena. Željela je u javnosti da bude predstavljena kao 'dobra žena' kada se udala za tinejdžersku ljubav Lerija Kinga 1965. godine. To je trajalo samo tri godine, pošto je tada shvatila da je privlače žene."

Prošla je kroz mnogo toga.

"Čak i pored dvostrukog života ona nije očekivala da će njena frizerka biti ta koja će otkriti sve. U svojoj autobiografiji, koja se pojavila u Americi je otkrila kako je preživjela zlostavljanje, razna poniženja i da je abortirala 1971. godine."

Bili Džin King na jednom turniru 1972. godine

Izvor: Profimedia

Nije imala podršku roditelja.

"Njeni roditelji Beti i Bil su bili članovi crkve i upravo je zbog njihovih religijskih uvjerenja i stava o homoseksualnosti toliko dugo krila da voli žene."

I sama Bili Džin pokušava da opiše to.

"Dugo vremena sam se osjećala drugačije, samo nisam znala zbog čega, nisam mogla da shvatim zašto, nisam imala prave riječi", napisala je ona u knjizi.

Otkrila je da je sa 16 godina bila seksualno zlostavljanja od strane muža jedne profesorke na zadnjem sedištu auta dok su bili na putovanju u Nevadi. Njegov sin je spavao pored njih, a taj čovjek je ignoirsao njene proteste. Njegova supruga je vozila auto, dok je on dodirivao njene grudi jednom rukom, a drugom je bio znatno niže, između njenih nogu.

"Tada sam ga udarila iz sve snage u grudi i rekla sam mu da ću reći svom ocu ako me još jednom dotakne i da će ga on ubiti. To ga je zaustavilo. Dešavalo mi se da sjedim u dnevnoj sobi, gledam tatu i razmišljam kako nema ideju šta se dogodilo."

Upoznala je budućeg mužna, studenta prava, kada je imala 17 godina. Posle nekoliko godina su se vjenčali, a ona to opisuje kao "Brak prepun ljubavi za koji je bila uvjerena da će trajati cijelog života i da će imati dvoje ili četvoro djece".

"Ona je Leriju otkrila da je poljubila jednu djevojku na koledžu, što je nešto što bi tadašnje društvo osudilo. Njegov odgovor da će je voljeti sve dok on nju voli i to je nju oduševilo", piše u tekstu.

Nešto kasnije, 1969. godine, otkrila je suprugu da je imala aferu sa jednom ženom tokom putovanja i da se plaši da bi to moglo da mu uništi karijeru ako izađe u javnost.

"Rekao joj je da njegova karijera ne bi previše patila, ali da ga je to otkriće razbijesnilo. Tada je on tražio dozvolu da izlazi sa drugim ženama, što je Bili Džin prihvatila. Bilo je priča o razvodu, ali su odlučili da to ne rade. Ostali su zajedno, a ona je glumila dobru ženu u njegovoj advokatskoj kancelariji".

Sa 15 godina joj je trener rekao da neće daleko dogurati jer je ružna. To je zaboljelo, ali je odlučila da se fokusira na tenis. U tome je uspjela kada je sa još osam žena napravila "Originalnih devet" i izborila se da zarade budu jednake. A, onda je 1971. godine zatrudnjela sa svojim mužem. Kako opisuje bila je to "jedna od rijetkih noći koju su proveli zajedno."

"Abortus je bio ilegalan u Americi, ali je u Kaliforniji bio dozvoljen, ako za to postoji dovoljno dobar razlog. Morala sam da objašnjavam strancima, njih 10-15, zbog čega treba da mi dozvole da abortiram. To je bilo za mene vjerovatno i najveće poniženje. Uz to sam morala da imam i dokument sa Lerijevom saglasnošću. Željela sam da imam djecu, ali je naš brak bio nestabilan. Uz sve to moja osjećanja prema ženama ne bi tek tako nestala", napisala je Kingova u knjizi.

Bili Džin King i Originalnih devet na prijemu u Kuću slavnih

Izvor: Profimedia

Kada su te vijesti dospjele u javnost dobila je mnogo poruka mržnje, njena majka je sama rekla da je plakala tri dana kada je čula. Nedugo posle toga se zaljubila u Merilin pošto je posjetila njen frizerski salon 1972. godine. Tada je počeo dvostruki život.

"Dijelile su apartman sa dva kreveta, a kako bi sve zataškale plaćala je Merilin 600 dolara mjesečno kao platu. Molila ju je da ne priča o tome u javnosti, a glasine da je lezbejka su mogle da je koštaju nagrade "Sport ilustrejteda". Otkrila je i da je kasnije saznala da su novinari znali njenu tajnu, ali da nisu željeli da izađu u javnost."

Prijatelji su je savjetovali da ne priča o tome u javnosti, njena majka nije željela ni da je sasluša.

"Ne pričamo o tim stvarima u ovoj porodici, to mi je mama odgovorila. Zbog toga sam se orkenula hrani, često sam naručivala 'Big mekove' i hranila se nezdravo, borila sam se sa emocijama", otkrila je Bili Džin.

U tim momentima je shvatila da Merilin pokazuje znake posesivnosti i kontrole, znala je da blokira pozive njenih prijatelja i najbližih. Veza njih dvije je postajala sve hladnija, mada ne otkriva to, djeluje kao da se plašila Merilin, zbog toga je zadržala na platnom spisku. U intervjuu za "Plejboj" 1975. godine je demantovala da je lezbejka.

"Išla sam na mnogo terapija kako bih shvatila da je veliki uticaj u svemu imala moja homofobija."

Merilin je živjela u Kingovoj kući i nije plaćala kiriju sve do 1978. godine. Ubrzo posle toga je prijetila da će u javnost pustiti ljubavna pisma koja je čuvala i da je tako ucjenjivala.

"Bili Džin i Leri su željeli da prodaju kuću, nudili su joj polovinu novca od prodaje da im da ta pisma, što je ona odbila. Potom je alkoholisanom stanju ostavila pismo i bacila se sa balkona. Preživjela je, ali je ostala paraplegičar. Taman kada je izgledalo da će postići dogovor i da će dobiti ta pisma, Merilin je našla nova pisma i tražila je još više novca", piše u tekstu ovog britanskog portala.

Onda je 1981. godine Merilin pokrenula tužbu, tražila je spomenutu kuću i finansjsku podršku Kingove do kraja života. Mnogo veći problem za Bili Džin bio je što je to sve dospjelo u javnost.

"Moj najveći košmar je postao java", ističe Kingova.

Održala je konferenciju u hotelu u Los Anđelesu i priznala da su imale aferu. Ali je lagala novinare i rekla da je to samo ojačalo njen brak.

"Svo to laganje mi je oduzimalo mnogo energije, bila sam iscrpljena. Žalim što sam tada izgovorila da je to što sam lezbejka bila samo jedna faza", priznaje ona.

Bili Džin King sa suprugom Ilanom

Izvor: Profimedia

Ubrzo je započela novu aferu, sa svojom dubl partnerkom Ilanom koja je bila prestravljena da neko u njenoj domovini, Južnoj Africi to ne sazna. Tamo je to bilo krivično djelo.

"Kada se sve sabere i oduzme, izgbuila sam milione zbog te tužbe i svega što se dogodilo".

Merilin je kasnije dijagnostikovan rak, a ona je izvršila samoubistvo 1997. godine u 49. godini. Bili Džin i Leri su se prije toga razveli i to pošto je Ilana dala ultimatum da bira između njih dvoje. Izabrala je nju, a vjenčali su se zvanično 2018. godine i to u tajnosti.

"Cijelog života sam htjela da budem dobra djevojčica. Onda sam u jednom momentu shvatila da težnja ka tome čini moj život nemogućim", zaključila je Bili Džin.

Sve ovo je bio samo dio njene autobiografije koja će sigurno izazvati mnogo pažnje i u budućnosti.