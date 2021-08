Selektorka Bojana Popović kazala je da je tužna zbog poraza, ali je ponosna na svoje igračice. ističe da je rusija težak protivnik i da nije bilo lako protiv nje.

Izvor: Reuters

Crnogorske rukometašice Majda Mehmedović i Marina Rajčić kažu da je poraz od Rusije realna slika naših "lavica". Ipak, ponosne su jer su dale sve od sebe.

Rukometašice Crne Gore eliminisane su u četvrtfinalu Olimpijskih igara u Tokiju, pošto su poražene od aktuelnog šampiona Rusije 32:26.

“Nismo otvorile utakmicu kako je trebalo. Nekako je to bilo previše bojažljivo, vjerovatmo zbog značaja same utakmice, međutim, vrlo brzo smo se vratile u ritam do kraja poluvremena. Rezultat na kraju jeste takav kakav jeste, one su dale svoj maksimum. Mislim da je danas ekipa izgledala i bila najbolje spremna za meč otkad ih vodim. Jednostavno su se podržavale i radile šta treba. Nismo uspjeli, ali to je škola za generaciju koja će da nastavi dalje”, kazala je Popović.

Naglasila je da će stručni štab napraviti analizu.

“Ja sam ponosna na njih. Bilo je mnogo teških momenata. Danas je konačno i Đina digla nivo igre. Jedno veliko iskustvo za njih i mene. Tužni smo, ali Rusija je stvarno bila bolja. Imaju najbolje igrače i teško je igrati protiv njih”, izjavila je Bojana.

Jovanka Radičević kaže da možda nisu igrale rukomet na kakav su svi navikli od njih, ali da su barem svakog protivnika namučile.

“Možda je ovo realna slika. Samo mi znamo kroz šta smo prošle od početka priprema i koliko nam je trebalo snage i energije da dođemo dovde. Ja kao predvodnik ovih “lavica” moram da kažem da sam ponosna na svaku od prve do posljednje jer smo se borile do kraja. Naravno da ostaje žal jer vjerovatno nećemo više imati priliku da igramo u ovom sastavu ovakva prvenstva. Dale smo sve u ovom trenutku i to je bio maksimum”, naglasila je Radičević.

Majda je zahvalila Bojani, maji i saigračicama na predivnom takmičenju i ljetu.

“Za mene je čast bila što sam imala priliku po treći put da se nađem na OI. Imale smo problema i u odbrani i u napadu, ali smo zajednički pokušavale da nađemo način da sve to prođemo. Mislim da je ovo naša realna slika, nažalost, ali znam da je svaka dala sve i da je izginula na terenu. Jako je teško u ovom momentu pričati.Iako sam tužna zbog poraza, srce mi je puno i srećna sam što sam jedna od lavica”, poručila je Mehmedović.