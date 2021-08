Selektor crnogorskih vaterpolista Vladimir Gojković nije krio da je zabrinut nakon poraza od Srbije (14:6) u posljednjem kolu grupne gfaze Olimpijskih igara.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“U prvoj četvrtini smo uradili sve ono što ne treba da radimo kada igramo protiv ovakvih ekipa. Dozvolili smo da igramo jedan na jedan na mjestima gdje su prejaki, nismo imali pomoć kolektiva. To se kasnije konsolidovalo, tri četvrtine smo bili solidni u odbrani, ali drugi problem je naš igrač više koji nije funkcionisao. Turnir je takav, mnogo je isključenja, ako ne budemo imali igrača više/manje na nivou, teško možemo nešto da napravimo”, rekao je Gojković i dodao:

“Najbolje da se ne vraćamo na ovu utakmicu, jer nemamo ništa dobro iz nje da “uzmemo”, već da se pripremimo za narednog protivnika. Došli smo da igramo četvrtfinalu, zasluženo smo ga izborili i nadam se da ćemo u srijedu biti na nivou”.

Optimizam ne napušta “ajkule”.

“Protiv Hrvatske to nije bilo tako loše, a sada smo i nekompletni, što bitno utiče na naša izdanja. Nadam se da ćemo u četvrtfinalu imati sve igrače na raspolaganju, jer dolazi do velike potrošnje. Plivački – ne vidim problem, parirali smo svima. Ovo danas je stvar klase. Ali, brine me taj napad s igračem više, moramo da ga riješimo”, istakao je Gojković.

U srijedu je u četvrtfinalu rival Grčka.