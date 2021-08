Sjajna kolumna u kojoj je konačno neko stao u zaštitu Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije uspeo da se iz Tokija vrati sa olimpijskom medaljom oko vrata, iako je bio vrlo blizu da dođe do čak dve, međutim umor i povrede bile su jače od njega.

Ipak, umesto podrške - kao da su svi jedva dočekali da Đoković doživi težak poraz. Uživali su u njegovom krahu protiv Zvereva, dovodili njegove izjave u vezu sa stvarima koje nije komentarisao, a ponovo im je zasmetalo i što je razbio reket na terenu kao da je u pitanju smrtni greh.

Mnogi američki i engleski novinari su ga "razapeli" nakon poraza na Olimpijskim igrama, pa je to kolumnistu najstarijeg svetskog nedeljnika "The Spectator" nateralo da stane u njegovu odbranu.

Engleski novinar Janis Babulijas objavio je tekst pod naslovom "U odbranu Novaka Đokovića" u kome se prvo zapitao zbog čega niko ne voli Novaka Đokovića. podsećajući da je na turniru u Tokiju srušen njegov san o "zlatnom slemu" što niko još nije uspeo da uradi u muškom tenisu.

"Đoković je imao fenomenalnu godinu, ali i šampioni imaju slabe dane. Uprkos mnogim uspesima, jasno je da postoji veliki broj navijača koji su bili srećni što je izgubio - i meč i živce. Pošteno je reći da je Đoković polarizujuća figura, pa tako kritike na račun 33-godišnjeg Srbina nisu neobične. On je, zapravo, bio meta tokom najvećeg dela karijere - i što se tiče navijača, ali i medija. Da li zaslužuje poseban prezir?", zapitao se autor ove kolumne.

"Đoković nije čovek koga je lako voleti. Nekada kada pobedi rivala ismeva neprijateljski nastrojenu publiku. Njegove proslave su previše dramatične...", poručio je kolumnista i spomenuo njegove stavove o vakcinaciji protiv korona virusa, kao i održavanje humanitarnog turnira za vreme pandemije.

Vidi opis ZAŠTO TOLIKO MRZITE ĐOKOVIĆA? BRITANAC OBJASNIO SVIMA: Tekst o kome se priča - "Klinac sa Balkana koji je navodni ULJEZ! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 1 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 2 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 3 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 4 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 5 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 6 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 7 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 8 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 9 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 10 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 11 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 12 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 13 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 14 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 15 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 16 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 17 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 18 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 19 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 20 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 21 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 22 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 23 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 24 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 25 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 26 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 27 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 28 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 29 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 30 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 31 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 32 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 33 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 34 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 35 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 36 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 37 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 38 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 39 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 40 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 41 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 42 / 45 AD Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 43 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 44 / 45 Izvor: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig Br. slika: 45 45 / 45 AD

Autor poručuje da se zaboravljaju stvari koje Đoković radi.

"Pa opet, kakva god bila presuda njegovih kolega poput Nika Kirjosa, ili Pirsa Morgana koji je Đokovića nazvao 'razmaženim derištem' nakon nastupa na Olimpijskim igrama, šta je prava istina o Đokoviću?".

"Đoković je van terena topla i vesela osoba. Preko svoje fondacije sakuplja i donira milione dolara i pomaže svojoj Srbiji, ali i inostranstvu. Za vreme pandemije donirao je milion dolara za medicinsku opremu i respiratore srpskim bolnicama. To nije loše za osobu za koju neki lažno tvrde da negira korona virus?".

Kolumnista britanskog nedeljnika zapitao se da li postoji "nešto mračnije u korenu tolike antipatije" prema Đokoviću?

"Za neke teniske navijače nema sumnje da je on uljez, pa se kao takav suočava sa čistim snobiznom. On je klinac sa Balkana - nije uglađen kao švajcarski šampion Rodžer Federer, a niti lep i nasmejan kao španski tensier Rafael Nadal. On prekida to prelepo rivalstvo i dominira terenima".

"Kako se usuđuje?", sarkastično je dodao kolumnista.

Izvor: Profimedia

"Pa nije Đoković jedini igrač koji je izgubio živce na terenu. Videli smo takve stvari i od šampiona kao Serena Vilijams ili Rodžer Federer", dodaje engleski novinar i poručuje da se samo kod Đokovića to "uzelo za zlo" i da ga navijači ne vole zbog toga.

Kolumna se zaključuje na sledeći način...

"Đoković je jedan od najboljih tenisera koje je svet video, rušio je rekord za rekordom, on je idol mladima u Srbiji i svoje vreme i bogatsvo koristi kako bi im pomogao. Takođe, zauzima se za mlade tenisere koji tek počinju. Ipak, previše puta u Novakovom slučaju te stvari budu neprimetne. Teško da zbog toga možete da krivite Đokovića što je ponekad gubio živce i rugao se protivnicima...", poručio je autor sjajnog teksta.