Organizatori Olimpijskih igara izbacili su dvojicu džudista koji su osvojili medalje.

Izuzetno rigorozna odluka organizatora u Tokiju.

Sa Olimpijskih igara u Tokiju saopšteno je da je šest osoba izbačeno sa najvećeg sportskog događaja, a među njima su i dvojica džudista koji su Gruziji donela srebrna odličja.

Momak koji je osvojio srebro u kategoriji do 66 kilorgama Važa Margvelašvili zajedno sa srebrnim momkom u kategoriji do 73 kilograma Lašom Šavdatuašvili šetao je gradom nakon takmičenja, a Japanci su to oštro kaznili.

Naime, džudisti iz Gruzije nisu smeli da razgledaju grad jer je to direktno kršenje pravila u vezi sprečavanja širenja korona virusa.

Iz tog razloga, sportisti su kažnjeni i poslati kući odmah nakon što su svojoj zemlji doneli odličja.

Na njihovu sreću suspendovani su nakon takmičenja,a vlada Gruzije se ekspresno izvinila zbog incidenta.

Zanimljivo je da sportisti nisu bili svesni toga da su napravili prekršaj. U saopštenju se navodi kako ih po izlasku iz olimpijskog sela niko nije zaustavio, pa su tako mislili da mogu slobodno da se kreću.

Pitanje kada i kako bi bilo otkriveno šta su uradili džudisti da lokalni mediji nisu objavili kako se dvojica sportista šetaju po Tokiju i fotografišu pored jednog od simbola grada.

"Samovoljno napuštanje olimpijskog sela nije smelo da se dogodi i zbog toga smo dvojici sportista oduzeli akreditacije", objasnio je je portparol Organizacionog komiteta Masanori Takaja.

Džudisti su u svoju odbranu rekli da bi svakako morali da napuste olimpijsko selo zbog vandrednog stanja u Tokiju. Plan je da sportista koji završi takmičenje mora da napusti Japan najkasnije 48 sati nakon toga.