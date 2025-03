Bivši kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki uporedio je Srbina i Janika Sinera, tom prilikom je zaključio da obojica žive za tenis.

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Janik Siner nanizao je velike rezultate, a sve to zahvaljujući timu koji je do nedavno bio u stručnom štabu Novaku Đokoviću. Tako je Italijan uspio da zauzme prvu poziciju, a dio svog uspjeha slobodno bi mogao da pripiše i kondicionom treneru Marko Paniki.

Nekadašnji trener olimpijskog šampiona, svakako je jedan od pozvanijih da govorio o Srbinu, pa je ovom prilikom otkrio: "Đoković čini svoju želju da se takmiči jakom. Metaforički rečeno, Đokoviću je potreban neprijatelj da ga naljuti, to je bilo nešto što mu je tokom mečeva služilo da ga zagrije. Međutim, ponekad se može desiti i sasvim suprotno", otkrio je Paniki u podkastu "Tressessanta".

Piniki je u stručnom štabu Novaka Đokovića bio od 2019. do 2024. Prema tome, dobro ga poznaje, a sada je i kondicioni trener tenisera broj jedan na rang listi, te je imao mogućnost da dvojicu vrhunskih sportista uporedi. "Novak je 24 časa živio od tenisa, a i kod Janika je ista stvar, samo možda na drugačiji način. Siner živi za tenis, takmiči se i na treningu, to mu je zabava. Svi veliki šampioni su takvi - sve su to ljudi koji se zabavljaju, to je ono što im se sviđa."

Novak Đoković je bio svjetski broj jedan, a sada je to i Janik Siner. Zbog toga, Piniki ima potpuno pravo da govori o receptu za uspjeh. Tako je izdvojio neke važne stvari: "Upravljanje emocionalnom inteligencijom. To je u sportu, znači i u tenisu, fundamentalno".

Objasnio je... "To često zavisi od porijekla sportiste, od puta kojim ide, ali morate biti oprezni sa emocionalnim preokretima, odnosno "kratkim rukama" tenisera. Najteža komponenta u tenisu je to da u stvarnosti meč može biti i beskonačan, to znači da su razmjene veoma kratke, ali to može da traje."

Novak Đoković se trenutno nalazi na turniru u Majamiju gdje ga očekuje treće kolo i Lorenco Museti, protiv kojeg će se boriti u utorak od 21 čas. Podsjetimo, Janika Sinera nema na teniskim turnirima zbog suspenzije koju je dobio.