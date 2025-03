Konobar je na jednoj privatnoj žurki prišao Novaku Đokoviću dok je uživao u društvu Džesike Albe i drugih glumica i nije mogao da vjeruje da će ga reakcija Srbina toliko oduševiti.

Srpski teniser Novak Đoković trenutno se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje se priprema za učešće na mastersu u Majamiju, dok istovremeno stiže i da se provodi. Tako je viđen na jednoj privatnoj proslavi u društvu poznatih glumica Džesike Albe i Eve Longorije, ali čak ni tada nije izgubio onu svoju prepoznatljivu skromnost.

Konobar koji je radio na ovoj žurki Aleksandro Kehadijakis napisao je na Instagramu kako je ostao bez teksta kada je odlučio da priđe Novaku Đokoviću i zamoli ga za fotografiju, što inače nikada ne radi kada je među zvijezdama. Bez obzira koliko poštuje i voli Đokovića, srpski as je opet uspio da ga iznenadi, pošto nije očekivao da ne samo da će pristati na zajedničku fotografiju, nego i da će razgovarati sa njim krajnje zainteresovano. Kao i sa pilotom koga zna iz detinjstva.

"Ko god kaže 'nikada ne treba da upoznaš svoje heroje', očigledno ima pogrešne heroje. Novak je prava legenda! Hvala ti na nevjerovatnom razgovoru o Grčkoj i Srbiji! Donesite pobjedu kući", napisao je konobar na svom Instagramu uz fotografiju sa već pomenute zabave.

I ne samo to, u komentaru je napisao i kako je izgledao susret sa Đokovićem: "Imao sam sreće da me pozovu da budem konobar na jednoj privatnoj proslavi na kojoj se Novak pojavio. Nikada nikoga nisam pitao za selfi kada bih bio na poslu, ali nisam mogao da odolim. Nevjerovatna energija i smisao za humor, nevjerovatno je skroman i prijateljski nastrojen, čak je on meni postavljao pitanja i objašnjavao mi istoriju odnosa naših zemalja i koliko voli Grčku. Legenda", dodao je.

S kim je sve Đoković bio na žurki?



Povod i dalje nije skroz poznat, ali pretpostavlja se da je neko od prijatelja Novaka Đokovića napravio zabavu uoči mastersa u Majamiju na kojoj su se pojavile poznate holivudske glumice. Između ostalog, bile su tu Džesika Alba, Eva Longorija i pjevač Mark Entoni, a kadrovi govore da su se dobro zabavljali.

Đoković je uživao u društvu Džesike Albe, za koju je nedavno rekao da bi volio s njom da igra u dublu, a bilo je tu još poznatih ličnosti koje nisu stale u kadar. Jedini selfi, pak, Đoković je napravio sa konobarom.

Kada će Đoković igrati na mastersu u Majamiju?

Nakon neuspjeha u Indijan Velsu, gde je Đoković ispao već u drugom kolu protiv Botika van de Zandshulpa, očekujemo da srpski as ostavi bolji utisak u Majamiju gde nije igrao godinama.

Turnir zvanično počinje u utorak 18. marta i trajaće 12 dana, a večeras od 19.30 saznaćemo i kako će izgledati njegov žreb.

Podsjetimo, Novak Đoković ima šest titula u Majamiju.