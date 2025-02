Ema Radukanu imala je blizak susret sa čovjekom koji je uhodi, trener Roman Klečić ispričao je sve detalje.

Izvor: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Scene sa meča Eme Radukanu i Karoline Muhove u Dubaiju bile su zabrinjavajuće. Usred svega je britanska teniserka prišla sudiji, sakrila se iza sudijske stolice i počela da plače. Za to vrijeme je hitno reagovala policija i uhapsila čovjeka koji se nalazio u prvom redu na tribinama. Ispostavilo se da se radi o čovjeku koji je proganjao mjesecima.

Šta se sve tu dešavalo? Detalje je otkrio Roman Klečić, hrvatski trener koji ponovo radi sa Emom, ranije su radili u njenoj juniorskoj karijeri, a sada ga je opet angažovala. Za sada privremeno. "To je jeziva priča. Taj čovek ju je pratio još u Singapuru i Abu Dabiju, pa u Dohi i sada u Dubaiju. Primijetili smo ga odmah. Prvo smo mislili da je samo njen obožavatelj, jer je Ema zaista velika teniska zvijezda. Sve dok joj se nije približio fizički, tražio selfi, bilo je grljenja", počeo je Klečić razgovor za hrvatski portal "Net".

Jedno veče je Radukanu otišla sama u jedan restoran u sklopu teniskog centra. Niko od obezbjeđenja nije bio sa njom, niti bilo ko iz tima. Tada joj je taj čovjek prvi put prišao, počeo je da je grli, da se slika sa njom, ona je pozvala Klečića i još jednog člana tima, a taj čovek je pobjegao. "To je bio jedini momenat u mjesec dana gdje ni ja, ni fitnes trener, ni član obezbjeđenja koji je sa nama, nije bio uz nju. Znači, taj čovjek je pikirao situaciju, tražio najbolji trenutak da joj se približi. Imao je jezivu strategiju, sve je dobro promislio. Strategija mu je uspjela, hteo je da joj se približi."

"Svi su znali ko je on, pokazali smo im sliku"

Posle svih tih detalja dolazi se i do momenta meča i situacije koja je postala dodatno zabrinjavajuća. "Iste večeri smo ga prijavili, isto smo učinili i narednog jutra, na dan meča. Onda se dogodilo nešto nevjerovatno. Počeo je meč, a tri-četiri sata prije meča smo svi imali njegovu fotografiju. Svi u obezbjeđenju turnira, svi su znali ko je on. Prvi gem se igrao, prošla su dva poena, Ema nam odjednom pokazuje nešto. Mi nismo znali o čemu se radi u tom momentu. Izgubila je taj gem, potrčala je do nas i počela da viče 'evo ga, tu je'".

Nastavio je da priča u istom dahu. "Ema je došla do nas, plakala, vikala da je tu, publika je gledala. Podigao sam glavu i vidio sam tog lika. Zvali smo obezbjeđenje koje je došlo tek posle nekoliko gemova, tada je Ema već gubila sa 4:0 i meni uopšte nije bio bitan rezultat, već samo njena bezbjednost. Bilo me je strah. Znate li vi kako to izgleda, kada mlada djevojka plače, a znam je od kada je imala 14-15 godina. U suzama, ne može da igra, trese se..."

Tada je reagovalo obezbjeđenje i izbacilo je tog čovjeka sa tribina. "Rekla je da će ih sve tužiti ako ne dobije javno izvinjenje, ona je idol mladih, ima veliku popularnost, a turnir joj nije obezbijedio bezbjednost. Dobio je on zabranu prilaska još ranije, ali je zastrašujuća druga stvar. Pokazao je veliku upornost kako bi ostvario fizički kontakt sa njom. Putuje po skupim destinacijama, ne mari za svoj socijalni status. Uhodi curu koja uskoro puni 22 godine. Nenormalno je", zaključio je Klečić.