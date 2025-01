Boris Beker se oglasio i kritikovao to što Novak Đoković, kako je rekao, vodi bitke koje mu nisu potrebne.

Izvor: NICOLAS GOUHIER / AFP / Profimedia

Boris Beker, trener sa kojim je Novak Đoković osvojio šest grend slemova u periodu od decembra 2013. do 2016. godine, smatra da Srbin rasipa energiju van tenisa i da ima previše "sekundarnih bojnih polja".

"Za mene je tu previše sporednih stvari, a ako je to prioritet u ovom trenutku, onda mislim da to nije dobro, već da je čak i opasno", kazao je Beker u podkastu kod teniserke Andree Petković.

Boris Beker ukazao je na to da Novak u 2024. jeste osvojio Olimpijske igre, ali da nije osvojio nijedan grend slem, što mu se decenijama nije dogodilo. Takođe, on smatra i to da Đoković rasipa energiju igrajući egzibicije sa Nikom Kirjosom, razgovarajući o doping-skandalu Janika Sinera, da njegova saradnja sa Endijem Marejem takođe odvlači energiju, kao i priče o tome da je bio otrovan u Australiji 2022. godine.

"Stani malo s takvim naslovima"

"On je najuspješniji teniser svih vremena i želi da osvoji još jedan grend slem. I zato mu je potrebna sva energija koja mu je preostala. Mora da zastane malo sa takvim naslovima", kazao je Boris Beker.

Beker je bio Đokovićev trener u periodu u kojem je Srbin osvojio Vimbldon dva puta (2014, 2015), takođe i Australijan open dva puta (2015, 2016), trijumfovali su i na US Openu 2015. i Rolan Garosu 2016. godine. Posebno je bila uspješna 2015. godina, tokom koje je Novak osvojio čak 11 titula, uključujući i tri grend slema.