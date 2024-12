Korina Šumaher kroz suze ispričala šta joj je Mihael Šumaher rekao uoči nesreće na skijanju u Alpima. Iako su njene riječi mnoge pogodile, ima i prijatelja porodice koji je optužuju da laže.

Izvor: Andreas Beil / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavni šampion Formule 1 Mihael Šumaher na današnji dan prije 11 godina doživio je jezivu nesreću na skijanju u Alpima. Šumi je glavom udario u stijenu i helikopterom je prebačen u bolnicu, gdje su ustanovljene užasne povrede usljed kojih je bio u komi. Od tada, Šumahera niko više nije vidio u javnosti.

Njegova porodica stoji iza ove odluke i na sve načine pokušava da "odbije" sve one znatiželjne, koji su ih čak i ucjenjivali da će objaviti njegove fotografije i medicinske izveštaje, tako da se za sada samo nagađa o njegovom zdravstvenom stanju. Razne su teorije kružile do sada, od toga da je praktično biljka i da ne može da komunicira, preko toga da se polako oporavlja i da je ovog ljeta bio na vjenčanju svoje kćerke Đine, koja će sledeće godine na svijet donijeti i njegovo prvo unuče.

S druge strane najtajnovitija je supruga Korina Šumaher koja je brojne Šumijeve prijatelje odbila i nije im dozvolila da ga posjete, dok u dokumentarnom filmu koji je 2021. godine izašao na Netfliksu - nije mnogo toga rekla o njemu. Ali jeste između redova.

Poslednje što je Šumaher rekao prije nesreće

U tom filmu, Mihael Šumaher se ne pojavljuje, samo saznajemo iz Korininih reči kako je i šta mu se dogodilo. Tako je ispričala i svoju verziju nesreće na skijanju: "Malo prije nego što se to dogodilo u Maribelu, rekao mi je: Snijeg nije baš najbolji... Trebalo bi da odemo u Dubai i da probamo skok padobranom", ispričala je uplakana supruga praktično poslednje riječi Mihaela Šumahera iz "starog života" posle kojih više ništa nije bilo isto.

"Nikada nisam krivila Boga zbog toga što se desilo. To je bio samo splet nesrećnih okolnosti, loša sreća... Uvijek je užasno kad se kaže: Zašto se ovo dešava Mihaelu ili nama? Ali, onda može da se kaže zašto se inače dešava ljudima... Naravno, fali mi Mihael svaki dan, ali nisam jedini kome nedostaje. Fali i djeci, porodici, ocu, svima oko njega", rekla je Korina i završila:

"Svima nedostaje Mihael Šumaher".

"Korina Šumaher nešto skriva"

Izvor: STR / AFP / Profimedia

Iz tih riječi može da se zaključi da je Šumaher u lošem zdravstvenom stanju kako se inače spekulisalo, a to zna tek nekoliko odabranih prijatelja porodice. Svi ostali su "zabranjeni" zbog toga što bi mogli da otkriju više javnosti, što svakako porodica ne želi u ovom trenutku.

Šumaherov nekadašnji agent Vili Veber tako je već dugo u svađi sa Korinom Šumaher koja mu ne dozvoljava da ga posjeti. I misli da ga neće vidjeti do kraja života.

"Kada razmišljam o Mihaelu, nažalost nemam više nikakvu nadu da ću ga ponovo vidjeti. NIkakve pozitivne vijesti nisam dobio već deset godina. Da li žalim što ga nisam vidio odmah posle nesreće? Naravno, žalim zbog toga i krivim samog sebe. Trebalo je da odem odmah u bolnicu, oplakivao sam ga kao pas posle nesreće. To me je jako pogodilo, možete samo da zamislite. Ali, na kraju sam morao da to pustim i da se oprostim od Mihaela", ispričao je Vili Veber koji je godinama vodio brigu o Šumiju.

"I posle tri-četiri godine kasnije, ljudi koji me prepoznaju su me zaustavljali i pitali da li sam njegov bivši agent i pitali su me za njegovo zdravlje. Prestao sam da im objašnjavam i pomislio - zašto mene niko ne pita kako sam? Pomirio sam se sa tim da je gotovo, da ne razmišljam o tom sranju".

Optužio je cijelu porodicu da laže o Šumaheru

Razlog zbog kog će tek sada teško Veber posetiti Šumahera je intervju kada je veoma bijesno "udario" po Korini i tvrdio je da je cijela familija lagala kako bi ga sprečili da posjeti svog bivšeg klijenta: "To me je jako boljelo. Pokušao sam stotine puta da kontaktiram Korinu i nije mi se javila. Zvao sam i Žana Toda i pitao ga da idem u bolnicu, rekao mi je da čekam i da je još rano. Zvao sam i sjutradan, niko mi nije odgovorio. Nisam očekivao da će se tako ponašati i još sam ljut. Izopštili su me govoreći da je rano, a prošlo je devet godina. Možda samo treba da kažu istinu", pričao je Veber za "Gazetu".

"Razumeo sam u početku cijelu situaciju i uvijek sam radio sve da zaštitim privatni život mog Mihaela Šumahera, ali od tada samo slušam njihove laži. Rekao sam sebi da ću brinuti za njegovu porodicu, jer ne mogu da promijenim stvari koje su se desile. Pa, bio mi je kao sin. I danas me boli kada pričam o tome", kazao je tada Veber.

Podsjetimo, Šumaher će 3. januara proslaviti 56. rođendan, a pamtimo ga kao najvećeg vozača u istoriji Formule 1. Osvojio je čak sedam šampionskih titula i to je rekord koji i dalje dijeli sa Luisom Hamiltonom.