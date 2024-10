Rodžer Federer kaže da je vrijeme Novaka Đokovića i "stare garde" prošlo.

Rodžer Federer je još jedan od onih koji su potcenili Novaka Đokovića! Srpski teniser je ove sezone osvojio poslednju veliku stvar u tenisu koja mu nedostaje, olimpijsko zlato, ali po mišljenju njegovog velikog rivala on polako odlazi sa scene. Federer je govorio o mijenjanju generacija u tenisu i nakon što je izređao one koji su se povukli pomenuo je i Novaka.

"Možete da osjetite mijenjanje garde. Serena Vilijams se povlači, Endi Marej se povukao, Rafa je sve bliže. Ovako očigledno ima tešku godinu, ali je osvojio Olimpijske igre i uradio je ono što je oduvkek htio da uradi. Osvojio je to olimpijsko zlato koje mu je izmicalo. To je za njega bilo nevjerovatno što je uradio", rekao je Rodžer Federer.

Novak je trenutno u Šangaju gdje od 13 časova treba da odigra meč sa Tejlorom Fricom u polufinalu mastersa, ali Federeru su mnogo impresivniji mlađi teniseri. Pogotovo je nahvalio Karlosa Alkaraza koji mu se pojavio na Lejver kupu.

"Da osjećate da se sve mijenja i iskreno to što su Siner i Alkaraz uzeli po dva grend slema to vam pokazuje da taj talas zaista dolazi, promjene se dešavaju i da su oni konstantni. Sjajno je gledati ih kako igraju. Kada sam vidio Alkaraza uživo na Lejver kupu u Berlinu bio sam jako impresioniran, on je sjajan teniser i mislim da će se mnogo ljudi jako zabaviti gledajući ga kako igra u budućnosti takođe", rekao je nekadašnji najbolji teniser svijeta.