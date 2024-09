Nekadašnja peta teniserka svijeta je iskreno rekla da je nevjerovatno to što je uspio da uradi Novak Đoković do sada u karijeri.

Nekadašnja peta teniserka svijeta Judžini Bušar je u intervjuu kod takođe poznate teniserke Karoline Garsije pričala o brojnim izazovima svoje karijere, a dotakla se i Novaka Đokovića. Kada su je pitali za najboljeg tenisera ikada ona je iskreno rekla da joj je potpuno nevjerovatno sve to što Srbin uspijeva da učini. Priznala je da nije bila velika obožavateljka Novaka Đokovića i da je bila uvijek navijačica Rodžera Federera, ali tokom godina je morala da zastane i da prizna da je Novak ipak učinio potpuno nevjerovatne stvari.

"Ono što je on uradio je jednostavno nenormalno. To što je ustao i ostao pri tome u šta vjeruje je jako bitno. To na koji način i dalje pobjeđuje, kako to radi, kako se brine o svom tijelu... On kao da nije normalan, on je kao čudak očigledno", rekla je Judžini Bušar.

Vjerovatno najveći uspjeh karijere ove Kanađanke bio je Vimbldon 2014. godine. Tada je stigla do finala nakon što je te godine prvo došla do polufinala Australijan opena, pa polufinala Rolan Garosa. Petra Kvitova je tada pobijedila i deset godina kasnije Bušar priznaje da je Čehinja bila mnogo bolja raivalka.

"Bilo je tako brutalno. Do danas nisam ponovo pogledala to finale jer jednostavno ne mogu. Previše je bolno za mene", rekla je ona, a onda je otkrila i da će sada probati da promijeni sport i da se bavi piklbolom: "Jako je teška promjena dva sporta. Vidjećemo koliko će ovo trajati. Dosta toga zadajem sebi, radim neke super stvari van terena i nekada komentarišem teniske mečeve. Imam osjećaj kao da imam četiri posla", rekla je Judžini Bušar.