Tahl Lebovic je u Parizu učestvovao na sedmim Paraolimpijskim igrama, a do sada je osvojio tri paraolimpijske medalje.

Izvor: Instagram/tleibovitz100

Paraolimpijske igre uvijek donesu brojne nevjerovatne sportske priče, a jedna od najzanimljivijih je svakako priča o 49-godišnjem američkom parastonoteniseru Tahlu Lajbovicu, koji je od beskućništva i zatvora stigao do podijuma. U Parizu je učestvovao na sedmim Paraolimpijskim igrama, a do sada je osvojio tri paraolimpijske medalje, uključujući i zlato u Atini 2004. godine.

Sport je bio katalizator koji mu je promijenio život nakon djetinjstva u kojem su se njegovi roditelji borili sa mentalnim bolestima i drogama, a on je postao beskućnik sa 13 godina. Živio je u vozu u njujorškom metrou, a oko 50 puta je završio u zatvoru. Sa 15 godina otkrio je stoni tenis u jednom njujorškom parku. Međutim, Lebovic je jedan od pet miliona ljudi koji boluje od osteohondroma, što znači da ima benigne tumore po cijelom tijelu.

"Veoma su bolni, posebno u kičmi", rekao je on za IPC. Kada je imao 21 godinu, pridružio se paraolimpijskom sportu. Diplomirao je na Univerzitetu u Njujorku i radi kao socijalni radnik. Objavio je i autobiografiju "The Book of Tahl", u kojoj detaljno opisuje kako je pobjegao od beznađa i nasilja uličnog života.

"To mi predstavlja veliko zadovoljstvo. Pomažem ljudima sa depresijom, anksioznošću, šizofrenijom, bipolarnim poremećajem. Želim da im pomognem da poboljšaju svoje živote. "Primijetio sam da je sve počelo da se mijenja u Atini, a onda su bile veće gužve u Pekingu. Ipak, Pariz mi je do sada najdraži. Grad, ljudi - svi su odlični, posebno atmosfera u salama", dodao je on.